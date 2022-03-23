疗愈身心的源泉放流式温泉（5）：长野县 野泽温泉

温泉浴在日本

Guideto Japan

古老的山村温泉，融入居民日常生活

位在长野县和新潟县交界处的毛无山的山脚下，热气蒸腾的“野泽温泉”，远近闻名，据说这座北信州（长野县的北部）的古老温泉，是奈良时代（710-794年）的修行僧发现的。

在错综弯曲的狭窄小巷里，温泉旅店、伴手礼店鳞次栉比，四处温泉喷涌，此番景象令人产生几分怀旧之感，充满了昔日温泉地特有氛围。绕行温泉小镇一圈大约只要20分钟，却分布着20几家温泉旅店和13公共温泉浴池“外汤”。

温泉源头之一的“麻釜”可以说是野泽温泉的象征，过去曾使用这里涌出的热水煮麻（剥皮取纤维），因此而得名。水池状的釜中引入了近百度高温的温泉水，按用途区分成5种。“大釜”和“茹釜”用来煮野泽菜等蔬菜类，“竹伸釜”和“丸釜”用来煮木通藤蔓，它们是编织作业时使用材料，另外不远处还有“下釜”。当地村民来到麻釜，洗菜、煮蛋、话家常，这里成为他们的聚集之地。因为容易滑倒，所以观光客无法进入栅栏内，但光是在旁边看村民的日常生活情景，也是一大乐趣。



麻釜

另一个象征是位于温泉小镇中央的公共温泉浴池“大汤”，威风凛凛的外观相当引人注目，它向今人传达着江戸时代公共浴池的建筑风格，可谓是非常具有代表性的存在，并被列入《米其林指南》，因此也成为了欧美游客的观光热点。据说来自源头，源源不断地流入浴池的纯硫磺温泉水，对肠胃病和风湿病等具有疗效。这样的公共温泉浴池，自江户时代开始就由被称为“泡汤伙伴的当地居民，以自主开展活动的方式，一直维护管理到今天。



大汤



“大汤”内的浴池



在“大汤”前可以享受露天足浴

东京至野泽温泉的交通

自驾： 从关越高速公路“练马IC”行驶至上信越道“饭山丰田IC”约233公里；再从国道前往温泉小镇，约20公里。

从关越高速公路“练马IC”行驶至上信越道“饭山丰田IC”约233公里；再从国道前往温泉小镇，约20公里。 铁路和巴士： 搭乘JR北陆新干线“白鹰号”从“东京站”到“饭山站”，大约2小时；在“饭山站”转乘前往野泽温泉的巴士“野泽温泉Liner”，约25分钟即可抵达。

搭乘JR北陆新干线“白鹰号”从“东京站”到“饭山站”，大约2小时；在“饭山站”转乘前往野泽温泉的巴士“野泽温泉Liner”，约25分钟即可抵达。 官方网站 北信州野泽温泉 观光协会官网

北信州野泽温泉 观光协会官网 谷歌地图

图片提供：长野县观光机构

标题图片：麻釜

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