疗愈身心的源泉放流式温泉（6）：岐阜县 奥飞驒温泉乡

温泉浴在日本

Guideto Japan

散布在北阿尔卑斯山麓的露天温泉

奥飞驒温泉乡位于北阿尔卑斯山脉的穗高山脉西侧，主要由岐阜县高山市的平汤、福地、新平汤、栃尾和新穗高这5个各具特色的温泉地组成。旅馆大约共有140家，几乎都设有露天温泉浴池，可以一边眺望海拔3000米的群山，一边享受泡温泉的乐趣。这里的露天浴池数量是日本温泉地区中最多的，以“泉水温度高，水量丰富，泉质优良”而闻名，是享誉极高的一流温泉乡。



温泉足浴（新穗高温泉中尾高原）

平汤温泉也是岐阜县前往上高地（长野县西侧）的起点，在奥飞驒温泉乡中历史最为古老，很多老字号旅馆都配置有各具特色的露天温泉浴池，比喻丝柏浴池、岩石浴池等。另外，伴手礼店铺也不少，可以让人感受到温泉小镇独特的风情和热闹气氛。



平汤温泉

福地温泉位于平汤川沿岸，是山谷中的一处闲适的小温泉地，很多旅馆都是古民宅迁移而来的，别有一番情趣，是名副其实的人迹罕至的山间温泉。

新平汤温泉以烧岳（位于长野县和岐阜县交界处的活火山）山麓规模最大的温泉乡著称。这里大型旅馆很多，可供团体游客入住。

栃尾温泉位于平汤川和蒲田川的交汇处。客栈几乎都是民宿，款待客人的，是用河鱼和山菜等烹制的山林天然食材佳肴。蒲田川是溪流鱼类的宝库，深受那些希望同时享受垂钓和温泉乐趣者的喜爱。



栃尾温泉 荒神之汤（女性专用温泉）

新穗高温泉在温泉乡的最深处，位于北阿尔卑斯山脉的正下方。泡在露天温泉里，眺望着眼前的枪岳、笠岳等雄伟的穗高山脉，那无疑是一种难得的享受。



新穗高温泉

东京至奥飞驒温泉乡的交通

官方网站：奥飞驒温泉观光协会

标题图片：新穗高温泉

图片提供：奥飞驒温泉观光协会

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