疗愈身心的源泉放流式温泉（7）：奈良县 十津川温泉乡

温泉浴在日本

Guideto Japan

人迹罕至的偏远之地，温泉水源自纪伊山地峡谷

“十津川温泉乡”位于奈良县最南端的人迹罕至之地，与和歌山和三重两县接壤。纪伊半岛中央地带高耸的山谷间，热气蒸腾，白雾氤氲的“十津川温泉”“上汤温泉”“汤泉地温泉”3处温泉，形成了一个温泉乡。十津川村被环境省指定为国民休养温泉地，村里大约96%是山林，自然环境得天独厚。2004年温泉乡宣布，这里的全部温泉设施采用“源泉放流式”，即泉水直接来自源头，完全不使用氯。不仅在大约20家住宿设施，另外在4处公共浴池，游客也都可以体验到源泉放流式温泉的乐趣。



十津川温泉

位于二津野水库湖畔的“十津川温泉”，聚集了许多旅馆和商店。相传元禄年间（1688-1704年）由烧炭工人发现的源泉，位于十津川支流上汤川上游的下汤（地名）。泉质润滑，对肌肤有滋润效果。饮用泉水，据说可以改善消化器官的疾病和糖尿病。



十津川温泉的“庵汤”

“上汤温泉”位在上汤川的上游，处于温泉乡的最深处，弥漫着浓浓的秘境感。夏夜里，只有无数的萤火虫与满天繁星相伴于黑暗中，你可以在河边的露天温泉中体验和自然融为一体的感受。

“汤泉地温泉”地处十津川村中央的峡谷中，在很多旅馆都露天温泉中，你都可以俯瞰绿树环绕下的深谷；附近有日本最大的生活用铁丝吊桥“谷濑吊桥”，全长297米，高54米，另外还有落差32米的大瀑布“笹之泷”等景点。



汤泉地温泉的公共温泉浴池“泷汤”的入口



汤泉地温泉的公共温泉浴池“泷汤”的露天浴池

大阪至十津川温泉乡的交通

自驾： 从阪和高速公路“松原IC”行至“美原JCT”后，切换入南阪奈公路至“葛城IC”，约20分钟；上京奈高速公路（国道24号线）行至“五条IC”，驶入国道310号线，再转入168号线至十津川温泉乡的汤泉地温泉，约1小时30分钟。

从阪和高速公路“松原IC”行至“美原JCT”后，切换入南阪奈公路至“葛城IC”，约20分钟；上京奈高速公路（国道24号线）行至“五条IC”，驶入国道310号线，再转入168号线至十津川温泉乡的汤泉地温泉，约1小时30分钟。 铁路和巴士： 搭乘近铁特急从“Namba站”到“八木站”，30分钟；转搭奈良交通巴士从“八木站”到“汤泉地温泉（十津川村公所）”，约需4小时。

搭乘近铁特急从“Namba站”到“八木站”，30分钟；转搭奈良交通巴士从“八木站”到“汤泉地温泉（十津川村公所）”，约需4小时。 官方网站 十津川村観光协会

十津川村観光协会 谷歌地图

图片提供：十津川村観光协会

标题图片：十津川温泉（PIXTA）

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