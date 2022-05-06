疗愈身心的源泉放流式温泉（8）：栃木县 奥盐原温泉

温泉浴在日本

Guideto Japan

关东地区屈指可数的优质温泉

806年发现的“盐原温泉乡”，是栃木县数一数二的古老温泉。分布于箒川沿岸的“大网”“福渡”“盐釜”“盐汤”“畑下”“门前”“古町”“中盐原”“上盐原”“元汤”“新汤”等不同泉质的温泉，以“盐原十一汤（温泉）”的统称而闻名远近。

在这十一处温泉中，箒川上游赤川溪谷沿岸的元汤和日盐红叶线沿途的新汤被称为“奥盐原温泉乡”，因位处盐原腹地，故得免于世俗化，大部分温泉设施都是源头放流式，在这片得天独厚的自然环境中，你可以体验盐原珍稀的硫磺温泉。

元汤是盐原温泉的发祥地，开放于平安时代。这里最有代表性的旅馆“元泉馆”，拥有乳白色和绿色的三个私家温泉，是秘境温泉爱好者向往的住宿设施。



元汤 Ebisuya的室内温泉



元汤 元泉馆的露天温泉



元汤 大出馆的露天温泉

新汤温泉位于“日盐红叶线”（收费公路）的收费站附近，是一处只有4家客栈的小温泉地。这里有3个公共温泉浴池，4家客栈也都接待当日往返的游客，你可以在此享受效果显著的白浊色温泉。历史悠久，创业300年的老字号旅店“溪云阁”至今依然健在。在“Mujina汤”等3个露天温泉，你可以全身心地沉浸在古色古香的温泉疗养地氛围中。



新汤 汤庄白桦的室内温泉



新汤 溪云阁的露天温泉

东京至奥盐原温泉乡的交通

自驾： 从东北高速公路“川口JCT”到“西那须野盐原IC”，约1小时30分钟，然后从国道400号进入日盐收费公路，左转行驶约5公里，可达新汤温泉；从“西那须野盐原IC”进入国道400号直行约19公里后，向元汤方向左转，在山间行驶约3公里，可达元汤温泉。从国道400号行至元汤和新汤，均约40-50分钟。

从东北高速公路“川口JCT”到“西那须野盐原IC”，约1小时30分钟，然后从国道400号进入日盐收费公路，左转行驶约5公里，可达新汤温泉；从“西那须野盐原IC”进入国道400号直行约19公里后，向元汤方向左转，在山间行驶约3公里，可达元汤温泉。从国道400号行至元汤和新汤，均约40-50分钟。 铁路、巴士和出租车： 从东京站乘坐JR东北新干线到那须盐原站，约1小时10分钟；转乘JR巴士，从盐原温泉站到盐原温泉巴士总站，约1小时；在盐原温泉巴士总站乘出租车到奥盐原温泉乡的元汤，约15分钟。

从东京站乘坐JR东北新干线到那须盐原站，约1小时10分钟；转乘JR巴士，从盐原温泉站到盐原温泉巴士总站，约1小时；在盐原温泉巴士总站乘出租车到奥盐原温泉乡的元汤，约15分钟。 官方网站 盐原温泉乡

盐原温泉乡 谷歌地图

谷歌地图 栃木县那须盐原市汤盐原101

图片提供：盐原温泉观光协会

标题图片：奥盐原高原饭店的露天温泉

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