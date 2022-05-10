疗愈身心的源泉放流式温泉（9）：山口县 俵山温泉

温泉浴在日本

Guideto Japan

传承温泉疗养地氛围的古风温泉小镇

俵山温泉，静静地座落在山口县长门市和丰田町交界处的一位岳（海拔671.6米）山间，温泉小镇沿着木屋川上游的正川而建，鳞次栉比的木屋，充满了日本风情。这里的客栈几乎都是家族经营，接待少量客人入住，而非团体游客。世界上阅读量最大的旅游指南《孤独星球》（Lonely Planet）里也曾介绍过此地，故受到大批外国观光客的青睐。



旅馆“泉屋”的外观



旅馆“泉屋”的房间

俵山温泉开放于916年，历史悠久，是今天西日本已为数不多的一处真正温泉疗养地。小镇上大约有20家客栈毗邻而立，但大部分都不附设温泉浴池，所以住宿游客要拿着毛巾，前往公共浴池“町汤”泡温泉。保留着这种古老的温泉疗养地风格的地方，如今已经为数不多了。小镇上，可以看到三三两两身着浴衣脚踏木屐哒哒作响地漫步于石板路的游客，如此充满怀旧氛围的温泉小镇，如今已实属罕见。



公共浴池“町汤”的外观



“町汤”的浴池

俵山温泉的泉质是单纯碱性温泉，即使是在医学发达的今天，这里仍是以治疗风湿而闻名的温泉疗养地，许多游客以长期疗养为目的到此寻求温泉理疗，整个小镇在各方面都想法设法地为这样的客人提供方便。

除了“町汤”以外，还有可供当日往返客人利用的“白猿汤”温泉设施，这是2004年新建的，设有露天浴池、泡泡浴浴池、宠物专用浴池，并附设餐厅和销售当地土特产的店铺。



“白猿汤”温泉

虽然俵山温泉位在山中，但离海很近，因而可以吃到鲜鱼类菜肴，让游客一饱口福。到了夏天，你可以在源氏萤火虫四处飞舞的自然环境中，浸泡温泉充分疗养，彻底消除身心的疲劳。

此外，附近有一座麻罗观音，那里林立着象征男性生殖器的“神体男根”，也是著名的景点。



麻罗观音

山口市至俵山温泉的交通

自驾： 由中国高速公路“小郡IC”到“美祢IC”约20公里，15分钟；从“美祢IC”进入一般道路后，再行驶大约30公里，约40分钟可达俵山温泉。

由中国高速公路“小郡IC”到“美祢IC”约20公里，15分钟；从“美祢IC”进入一般道路后，再行驶大约30公里，约40分钟可达俵山温泉。 铁路和巴士： 乘坐JR新干线从“新山口站”到“厚狭站”，约10分钟，再从“厚狭站”转乘JR美弥线到“长门汤本站”，约1小时；下车后，换乘Sanden交通运行的巴士，约20分钟可达俵山温泉。

乘坐JR新干线从“新山口站”到“厚狭站”，约10分钟，再从“厚狭站”转乘JR美弥线到“长门汤本站”，约1小时；下车后，换乘Sanden交通运行的巴士，约20分钟可达俵山温泉。 官方网站 俵山温泉合名会社

俵山温泉合名会社 谷歌地图

图片提供：俵山温泉合名会社

标题图片：俵山温泉的温泉小镇

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。