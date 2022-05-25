疗愈身心的源泉放流式温泉（10）：熊本县 黑川温泉

温泉浴在日本

Guideto Japan

消除现代人疲劳的山间温泉

“黑川温泉”位于九州的两大观光地九重山脉和阿苏山的山谷间，近邻大分县的县境，海拔高700米。在山女鳟和拇指杜父鱼尽情游弋，萤火虫生息的清澈溪流田原川的两岸，环绕于栎树和麻栎树间的温泉旅馆大约有30家，酿造出浓浓的温泉小镇氛围。

这里的温泉小镇不但泉水丰富，而且各处都有源泉，而且很多旅馆都拥有自家源泉。从源头直接流出的放流式温泉，以良好的疗愈功效而闻名，尤其对刀伤、割伤更为有效，因而还有了“疵汤”（疵，在日语中有创伤之意——译注）的别名。



黑川温泉的穴汤公共温泉

黑川温泉是当地居民精心“养育”出来的温泉地。“现代人以泡温泉来求得身心的安乐宁静，所以温泉地要让游客有回归故里的感觉”——本着这种理念，温泉公会在这片原本只有杉树的土地上，陆续种植了麻栎、枹栎等落叶乔木，造就了一个每年有超过100万人造访的“温泉桃源乡”。为了营造温泉小镇特有的宁静氛围，建筑物和招牌都统一使用了黑色或茶色。



黑川温泉小镇

30年前，这里在日本全国率先推出了“温泉通票”，以便让游客享受不同温泉旅馆的泡汤乐趣。虽说是“票”，但其实是直径10公分大小的木牌，使用当地的间伐材制作而成，价格1300日元，购买后就可以在任选的3处露天温泉泡澡了。沿温泉小镇还整修了散步道，泡澡出来，穿着浴衣去探访各处温泉，也别有一番趣味。



黑川温泉的温泉神社里，吊挂着用完的“温泉通票”木牌（PIXTA）

在九州，黑川温泉和汤布院齐名，有“双璧”温泉胜地之美誉。但黑川温泉依靠打造日本原风景而收获成功，与高原度假胜地汤布院形成对照，并在《米其林旅游指南 日本篇（2009年版）》的温泉地评选中摘得2星。



探访温泉小镇的游客

福冈至黑川温泉的交通

自驾： 从九州高速公路的“福冈IC”至“日田IC”约70公里，需1小时左右。再从一般道路行驶约45公里至黑川温泉，约需1小时。

从九州高速公路的“福冈IC”至“日田IC”约70公里，需1小时左右。再从一般道路行驶约45公里至黑川温泉，约需1小时。 高速巴士： 搭乘九州产交高速巴士，从“博多巴士总站”至“黑川温泉”，大约3小时。

搭乘九州产交高速巴士，从“博多巴士总站”至“黑川温泉”，大约3小时。 官方网站 黑川温泉观光旅馆协同组合

黑川温泉观光旅馆协同组合 谷歌地图

图片提供：黑川温泉观光旅馆协同组合

标题图片：黑川温泉小镇一景

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。