疗愈身心的源泉放流式温泉（11）：大分县 长汤温泉

温泉浴在日本

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高浓度碳酸泉，此地独有

“长汤温泉”位于大分县西南部九重山东麓的海拔450米的高原上。在芹川沿岸大约有50处的温泉源头，泉质为含钠、镁成分的碳酸泉。这里是九州最先实行“源头放流”的温泉地，游客在全部的温泉设施皆可体验直接来自源头的温泉水。



长汤温泉的温泉小镇

长汤温泉的特征是含有丰富的碳酸气体（二氧化碳）。水温越高二氧化碳释放越多，故碳酸泉的温度通常都在30度以下。但是，长汤的源头泉水是30到50度的高温，碳酸的含量接近该温度的极限值。碳酸气体会经由皮肤被身体吸收，刺激毛细血管扩张，因此可以促进血液循环，让全身从体内暖和起来，泡过之后，身体不易变冷。



碳酸泉

在长汤温泉，尤其以高浓度碳酸泉著称的，是“Ramune温泉馆”。这里有32度的露天温泉和42度的室内矿泉温泉，建议交替浸泡。而且，这栋温泉馆的设计出自建筑师藤森照信之手，光是参观美丽的建筑，也值得到此一游。



Ramune温泉馆



Ramune的露天浴池

“温泉疗养文化馆 御前汤”可谓长汤温泉的标志性存在，位于道之驿（公路服务区）的“Nagayu温泉”内，是供当天往返游客使用的温泉设施。这栋西式建筑非常引人注目，是以拥有悠久的温泉治疗研究历史的德国为意象而建造的。除了大浴场、露天浴池、冷泉、桑拿浴等设施外，还提供包租家庭浴池，以满足举家出游者的需求。



温泉疗养文化馆 御前汤

另一处标志，是位在芹川河岸的公共浴池“Gani（螃蟹）汤”。露天浴池由石头堆砌而成，呈螃蟹的形状，泡澡免费，可穿着泳衣浸泡。其他还有“长生汤”等三处公共浴池。



Gani（螃蟹）汤

浸泡温泉后肌肤变得滑爽，而且喝了温泉水后效果会更佳。含有天然矿物质的温泉还被称为“饮用蔬菜”，长汤的温泉水含有碳酸气体，可以活化肠胃的功能。这里有5处饮用泉，到了长汤一定要尝一尝，才不虚此行。

别府市至长汤温泉的交通

自驾： 从别府市内到长汤温泉，利用一般公路，行程约40公里，约1小时。

从别府市内到长汤温泉，利用一般公路，行程约40公里，约1小时。 铁路和巴士： 乘坐JR日丰本线从“别府站”乘到“大分站”后，转JR丰肥本线，在“丰后竹田站”下车，约1小时40分钟；再换乘竹田交通巴士，从“竹田站”至“长汤车库”，约40分钟。

乘坐JR日丰本线从“别府站”乘到“大分站”后，转JR丰肥本线，在“丰后竹田站”下车，约1小时40分钟；再换乘竹田交通巴士，从“竹田站”至“长汤车库”，约40分钟。 长汤温泉旅馆组合官网 长汤温泉Japan

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图片提供：竹田市观光Tourism协会

标题图片：温泉疗养文化馆 御前汤

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