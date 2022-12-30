疗愈身心的源泉放流式温泉（12）：大分县 别府温泉

温泉浴在日本

Guideto Japan

温泉都市大分县别府拥有2300处以上的源泉，约占全日本的一成，温泉水涌出量每分钟超过8万公升。市内随处可见温泉雾气袅袅，这样的光景能让你切实感受到自己已经来到了世界最大的温泉地。

市内有8个著名的温泉区，被称为“别府八汤”，它们是最具代表性的“别府温泉”，以及“滨胁温泉”“铁轮温泉”“明矾温泉”“观海寺温泉”“龟川温泉”“柴石温泉”“堀田温泉”。这些温泉各具风情，历史和泉质也不尽相同。



柴石温泉的露天浴池

“别府温泉”分布在JR别府站到别府湾沿岸的北滨一带，地处闹市区，作为“别府八汤”的中心，游客熙来攘往，热闹非凡。明治后期建成的棋盘状街道，因免于战火之灾而保留至今，游客可在巷弄里漫步穿行，途中去公共温泉泡个澡，或是逛逛礼品特产店等，其乐无穷。



竹瓦温泉建于1938年，堪称象征性的存在

别府温泉有许多公共浴池，深受当地居民的喜爱，特色是直接来自源头的放流式温泉、半地下式的浴室、浴室中央有浴槽。“竹瓦温泉”的唐破风（日本传统建筑中常见于正门上方的圆弧形博风板构造）建筑引人瞩目，游客可以在这里体验有名的沙浴。



竹瓦温泉的浴池（提供：别府市）



竹瓦温泉的沙浴浴池（提供：别府市）

此外还有很多知名温泉，比如“站前高等温泉”“田之汤温泉”“海门寺温泉”等，而且，泉质之丰富多样令人惊叹不已。入浴费用100-200日元，非常实惠，许多温泉爱好者专程到别府，就是为了四处体验公共浴池的“泡汤”乐趣。



海门寺温泉（提供：别府市）

福冈至别府温泉的交通

图片提供：别府市观光协会

标题图片：温泉城市别府的景象

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