疗愈身心的源泉放流式温泉（12）：大分县 别府温泉
Guideto Japan文化
- 别府八大温泉之一，从JR别府站可步行抵达
- 温泉分布在古色古香的街道上
- 在各处的公共浴池，遍享来自源头的放流式温泉的乐趣
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温泉都市大分县别府拥有2300处以上的源泉，约占全日本的一成，温泉水涌出量每分钟超过8万公升。市内随处可见温泉雾气袅袅，这样的光景能让你切实感受到自己已经来到了世界最大的温泉地。
市内有8个著名的温泉区，被称为“别府八汤”，它们是最具代表性的“别府温泉”，以及“滨胁温泉”“铁轮温泉”“明矾温泉”“观海寺温泉”“龟川温泉”“柴石温泉”“堀田温泉”。这些温泉各具风情，历史和泉质也不尽相同。
“别府温泉”分布在JR别府站到别府湾沿岸的北滨一带，地处闹市区，作为“别府八汤”的中心，游客熙来攘往，热闹非凡。明治后期建成的棋盘状街道，因免于战火之灾而保留至今，游客可在巷弄里漫步穿行，途中去公共温泉泡个澡，或是逛逛礼品特产店等，其乐无穷。
别府温泉有许多公共浴池，深受当地居民的喜爱，特色是直接来自源头的放流式温泉、半地下式的浴室、浴室中央有浴槽。“竹瓦温泉”的唐破风（日本传统建筑中常见于正门上方的圆弧形博风板构造）建筑引人瞩目，游客可以在这里体验有名的沙浴。
此外还有很多知名温泉，比如“站前高等温泉”“田之汤温泉”“海门寺温泉”等，而且，泉质之丰富多样令人惊叹不已。入浴费用100-200日元，非常实惠，许多温泉爱好者专程到别府，就是为了四处体验公共浴池的“泡汤”乐趣。
福冈至别府温泉的交通
- 电车：JR新干线“博多站”到“小仓站”，约15分钟；转乘 JR特急Sonic号从“小仓站”到“别府站”，约1小时20分钟。
- 自驾：从九州高速公路“福冈IC”经由“鸟栖JCT”，到大分高速公路“别府IC”，约140公里，所需时间约1小时30分钟；转入普通道路，路程约5公里，约15分钟可达。
- 巴士：西铁高速巴士“博多巴士总站”到“别府（北滨）”，约2小时40分钟。
- 官网 別府市观光协会
- 谷歌地图
图片提供：别府市观光协会
标题图片：温泉城市别府的景象
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