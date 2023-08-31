银山温泉：五百年古温泉，大正风情犹存

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傍水而立的木结构多层建筑

在山形县尾花泽市，有一座在江户时代初期盛极一时的大型银矿山“延泽银山”。拥有约500年历史的“银山温泉”就是由那里的矿工发现的。后来，随着银矿山衰竭，这座温泉小镇也一度荒废。但到了大正、昭和年代，温泉小镇繁华再现，银山川两岸相继建起了木结构的多层旅馆。



白雪皑皑的温泉小镇别有情趣（图片：尾花泽市商工观光科）

石板小道和煤气灯，催生怀旧之情

银山温泉的魅力之一，在于木结构旅馆打造出的传统街景。走在石板小道上，随处镶嵌的五颜六色的瓷砖令人赏心悦目。小镇还有出租传统和服与日式裙裤的店铺，换装后在街上散步，可以体验到大正时代的浪漫气氛。

白天的小镇悠闲安静，日暮后也别具风情。桥边的煤气灯点亮，街道充满了浓浓的怀旧气氛。另外，大雪地带所特有的雪景，也格外动人而美丽。



可轻松享受足浴的“和乐足汤”（图片：SHOE PRESs）

能登屋旅馆



“镘绘”上刻有延泽银山发现和开拓人木户佐左卫门的名字（图片：SHOE PRESs）

银山温泉的象征，是在4层建有望楼的能登屋旅馆。这间旅馆创业于1892年（明治25年），主楼建于1921年（大正10年），现在是日本的国家注册有形文化遗产。

该建筑不仅古朴典雅，柱子、防雨窗套等处的精美“镘绘”也值得一看。所谓镘绘，是泥瓦匠用灰泥制作的浮雕，这在能登屋旅馆以外的银山温泉的其他建筑上也能看到，从中你可以感受到一种工匠精神。



能登屋旅馆的纯日式客房（图片：SHOE PRESs）

木结构的旅馆内部，充满着温馨，颇有情趣。经年累月精心擦拭的走廊地板和楼梯扶手呈现出蜜色光泽，这是一种在悠久的历史中得以形成的美。客房建筑分为建于大正年代的主楼和现代风格的配楼。所有客房都是宽敞的日式房间，住客可以在此度过一段悠闲舒适的时光。



能登屋旅馆的源泉放流式温泉（图片：SHOE PRESs）

除男浴池和女浴池外，能登屋旅馆还有可以眺望位于温泉小镇深处的“白银瀑布”的观景露天浴场、可以包场的洞窟浴场等。该旅馆的温泉不接待当日往返的洗浴游客，仅限留宿客人使用。据说，银山温泉的热水对缓解伤口疼痛和神经痛等症状有效，可以让你从身体深部暖和起来。

【DATA】

地址： 山形县尾花泽市银山新畑446

山形县尾花泽市银山新畑446 交通： 从JR大石田站乘坐前往银山温泉的“花笠巴士”，在终点站下车，步行8分钟

从JR大石田站乘坐前往银山温泉的“花笠巴士”，在终点站下车，步行8分钟 电话：0237-28-2327

设计新颖的“公共浴池白金汤”



建在一块狭窄的三角形土地上的“公共浴池白金汤”（图片：SHOE PRESs）

走过温泉小镇入口处的白金桥，朝左前进几步，就能看见外观摩登的“公共浴池白金汤”。这座建筑的黑色纵横格子木板外墙令人印象深刻。它是由2020年东京奥运会与残奥会主会场新国立竞技场的设计师隈研吾设计的。外观与复古的温泉小镇氛围融为一体，这一新颖的设计非常值得一看，另外，内部的浴池也是三角形，别具一格。在参观建筑的同时，你还可在此轻松享受散发着淡淡的硫磺香气的热气腾腾温泉。

【DATA】

地址： 山形县尾花泽市银山新畑433

山形县尾花泽市银山新畑433 交通： 从JR大石田站乘坐前往银山温泉的“花笠巴士”，在终点站下车，步行5分钟

从JR大石田站乘坐前往银山温泉的“花笠巴士”，在终点站下车，步行5分钟 电话： 0237-28-3933（银山温泉观光咨询处）

0237-28-3933（银山温泉观光咨询处） 营业时间： 8:00-15:30

8:00-15:30 休息日： 全年无休（1月至3月，不定期休息）

全年无休（1月至3月，不定期休息） 洗浴费：500日元

●周边信息

野川豆腐屋



不设座椅，站着进食的“立食豆腐”（画面前方，170日元），“立食油炸豆腐”（200日元）（图片：SHOE PRESs）

在温泉小镇散步时，推荐你品尝一下百年老店“野川豆腐屋”的“立食豆腐”。这是一款可以尝到黄豆浓郁甜味的健康佳肴，和略带甜味的酱油十分般配。“立食油炸豆腐”外脆内软，令人欲罢不能。这两款小吃都适合边走边吃，不少人还会一边泡足浴，一边享用。这些小吃有时很快就会售罄，建议大家提早去购买。

【DATA】

地址： 山形县尾花泽市银山新畑427

山形县尾花泽市银山新畑427 交通： 从JR大石田站乘坐前往银山温泉的“花笠巴士”，在终点站下车，步行3分钟

从JR大石田站乘坐前往银山温泉的“花笠巴士”，在终点站下车，步行3分钟 电话： 0237-28-2494

0237-28-2494 营业时间： 上午7点至售完

上午7点至售完 休息日：不定期休息

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采访/撰文：SHOE PRESs

标题图片：煤气灯灯光笼罩中的冬季银山温泉（图片：尾花泽市商工观光科）

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