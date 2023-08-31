银山温泉：五百年古温泉，大正风情犹存
Guideto Japan旅游
- 古色古香的温泉小镇，木结构多层建筑鳞次栉比
- 在老字号旅馆享受奢华一刻
- 轻松享受足浴和随来随泡的温泉
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
傍水而立的木结构多层建筑
在山形县尾花泽市，有一座在江户时代初期盛极一时的大型银矿山“延泽银山”。拥有约500年历史的“银山温泉”就是由那里的矿工发现的。后来，随着银矿山衰竭，这座温泉小镇也一度荒废。但到了大正、昭和年代，温泉小镇繁华再现，银山川两岸相继建起了木结构的多层旅馆。
石板小道和煤气灯，催生怀旧之情
银山温泉的魅力之一，在于木结构旅馆打造出的传统街景。走在石板小道上，随处镶嵌的五颜六色的瓷砖令人赏心悦目。小镇还有出租传统和服与日式裙裤的店铺，换装后在街上散步，可以体验到大正时代的浪漫气氛。
白天的小镇悠闲安静，日暮后也别具风情。桥边的煤气灯点亮，街道充满了浓浓的怀旧气氛。另外，大雪地带所特有的雪景，也格外动人而美丽。
能登屋旅馆
银山温泉的象征，是在4层建有望楼的能登屋旅馆。这间旅馆创业于1892年（明治25年），主楼建于1921年（大正10年），现在是日本的国家注册有形文化遗产。
该建筑不仅古朴典雅，柱子、防雨窗套等处的精美“镘绘”也值得一看。所谓镘绘，是泥瓦匠用灰泥制作的浮雕，这在能登屋旅馆以外的银山温泉的其他建筑上也能看到，从中你可以感受到一种工匠精神。
木结构的旅馆内部，充满着温馨，颇有情趣。经年累月精心擦拭的走廊地板和楼梯扶手呈现出蜜色光泽，这是一种在悠久的历史中得以形成的美。客房建筑分为建于大正年代的主楼和现代风格的配楼。所有客房都是宽敞的日式房间，住客可以在此度过一段悠闲舒适的时光。
除男浴池和女浴池外，能登屋旅馆还有可以眺望位于温泉小镇深处的“白银瀑布”的观景露天浴场、可以包场的洞窟浴场等。该旅馆的温泉不接待当日往返的洗浴游客，仅限留宿客人使用。据说，银山温泉的热水对缓解伤口疼痛和神经痛等症状有效，可以让你从身体深部暖和起来。
【DATA】
- 地址：山形县尾花泽市银山新畑446
- 交通：从JR大石田站乘坐前往银山温泉的“花笠巴士”，在终点站下车，步行8分钟
- 电话：0237-28-2327
设计新颖的“公共浴池白金汤”
走过温泉小镇入口处的白金桥，朝左前进几步，就能看见外观摩登的“公共浴池白金汤”。这座建筑的黑色纵横格子木板外墙令人印象深刻。它是由2020年东京奥运会与残奥会主会场新国立竞技场的设计师隈研吾设计的。外观与复古的温泉小镇氛围融为一体，这一新颖的设计非常值得一看，另外，内部的浴池也是三角形，别具一格。在参观建筑的同时，你还可在此轻松享受散发着淡淡的硫磺香气的热气腾腾温泉。
【DATA】
- 地址：山形县尾花泽市银山新畑433
- 交通：从JR大石田站乘坐前往银山温泉的“花笠巴士”，在终点站下车，步行5分钟
- 电话：0237-28-3933（银山温泉观光咨询处）
- 营业时间：8:00-15:30
- 休息日：全年无休（1月至3月，不定期休息）
- 洗浴费：500日元
●周边信息
野川豆腐屋
在温泉小镇散步时，推荐你品尝一下百年老店“野川豆腐屋”的“立食豆腐”。这是一款可以尝到黄豆浓郁甜味的健康佳肴，和略带甜味的酱油十分般配。“立食油炸豆腐”外脆内软，令人欲罢不能。这两款小吃都适合边走边吃，不少人还会一边泡足浴，一边享用。这些小吃有时很快就会售罄，建议大家提早去购买。
【DATA】
- 地址：山形县尾花泽市银山新畑427
- 交通：从JR大石田站乘坐前往银山温泉的“花笠巴士”，在终点站下车，步行3分钟
- 电话：0237-28-2494
- 营业时间：上午7点至售完
- 休息日：不定期休息
采访/撰文：SHOE PRESs
标题图片：煤气灯灯光笼罩中的冬季银山温泉（图片：尾花泽市商工观光科）
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。