鸣子温泉乡：拥有8种温泉的宫城山村

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可以体验多种温泉的5个温泉

“鸣子温泉乡”在宫城县北部，位于流经大崎地区的江合川的上游。它是鸣子温泉、东鸣子温泉、川渡温泉、中山平温泉、鬼首温泉这五条温泉街的总称，据说已有超过千年的历史。

这里最大的特点就在于温泉水质种类特别多。日本的温泉共分10种水质，而鸣子温泉乡竟然拥有其中的8种。此地共有大约400口泉眼，许多旅馆和公共浴池都拥有自家泉眼，有的甚至开辟了多口泉眼，游客们能在一家旅馆享受到多种水质的温泉，可谓是一种奢华的体验。当然，也可以去其他旅馆逐一体验。



温泉街旅馆别具情趣的外观 图片提供：元祖unagi汤宿 yusaya旅馆

老字号作坊鳞次栉比的“木偶之乡”

位于温泉乡中心地带的鸣子温泉被誉为“三大木偶发源地”之一，温泉街上分布着多家制作“鸣子木偶”这种传统工艺品的作坊。这种木偶最初是一种吉祥物，用来寄托儿童健康成长的美好愿望，从大正年间开始，逐渐成为了深受喜爱的馈赠特产。车站附近有一条名字独特的“木偶大道”，销售木偶的店家鳞次栉比。连街上的邮筒和公共电话之类，所有东西都设计成木偶的样子，许多游客很享受在漫步时寻找这些惊喜。



邮政局门前放置的木偶造型的邮筒 图片：shoepress

同时，在距离鸣子温泉车程约10分钟的地方，有一座因红叶而闻名的鸣子峡。每年10月中旬到11月上旬，大家可以从展望台或散步道欣赏被红叶和黄叶等各种彩叶渲染得美轮美奂的溪谷。



鸣子峡附近修建了用于赏景的展望台和散步道 图片：shoepress

在历史悠久的老字号旅馆泡名汤

在鸣子温泉乡的几大温泉中，鸣子温泉的泉眼数量尤为众多，涌泉形成了300多个温泉，它与宫城县的秋保温泉和福岛县的饭坂温泉齐名，被誉为“奥州三名汤”。

温泉街上的众多旅店之中，创立于1632年的老字号“元祖unagi汤宿 yusaya旅馆”一定不容错过。旅馆内的“泷之汤”是鸣子温泉开泉之地，现在则是深受人们喜爱的公共浴池，伊达藩曾委托该馆管理“泷之汤”，足可见该馆规格之高。两层木结构的主楼和土墙仓房均在2000年时作为历史建筑入选了国家级有形文化遗产名录。



大家可以在别具风情的客房尽情放松 图片提供：元祖unagi汤宿 yusaya旅馆

在yusaya旅馆，可以体验碱性温泉“unagi汤”、硫磺温泉“泷之汤”和包场露天温泉“茜之汤”等三种温泉。尤其是unagi汤是享誉四方的名汤，因为泉水滋润柔滑，具有良好的美肤效果而得名。还有一大特点是，温泉颜色会随天气和气温而改变，泉水有时呈乳白色，有时呈翠绿色。

凡是入住旅馆的客人，都可以免费包下地势较高的茜之汤，独享30分钟。置身于被大自然环绕、充满开放感的露天温泉，一边感受四季变迁，一边放松身心，绝对是一种独特的体验。

【DATA】

元祖unagi汤宿 yusaya旅馆

地址：宫城县大崎市鸣子温泉汤元84

交通：JR鸣子温泉站出站步行4分钟

电话：0229-83-2565

费用：一晚住宿配两餐 13950日元～

多语种服务：店员引导 英语、法语



许多客人都是为“unagi 汤”专程而来 图片提供：元祖unagi汤宿 yusaya旅馆

足浴也可以轻松享受温泉

如果希望当日往返鸣子温泉乡，那么也可以在公共浴池或者足浴场轻松享受温泉。足浴不收取费用，但不提供毛巾租借服务，大家需要自带毛巾，或在附近商店购买。

除了泷之汤以外，温泉乡还有5处公共浴池，分别是鸣子温泉的“鸣子早稻田栈敷汤”，川渡温泉的“川渡温泉浴池”，中山平温泉的“shintoro之汤”，鬼首温泉的“supa鬼首之汤”。许多本地人也会来这些浴池泡澡，大家谈天说地，或许也会为旅行留下美好的记忆。



JR鸣子温泉站前也有一个足浴场 图片提供：鸣子温泉乡观光协会

周边信息

樱井木偶店



“樱井木偶店”门口放置了标志性的大型木偶 图片：shoepress

自被誉为鸣子木偶之父的大沼又五郎以来，“樱井木偶店”这间老字号已经传承了六代。除了传统的鸣子木偶以外，本店还制作和销售充满原创性的创意木偶和木纹人偶。在店内还可以体验木偶彩绘，大家可以从“鸣子木偶”“笔架木偶”“送信木偶”这三款木偶中选择一款，尝试参与制作。

【DATA】

地址：宫城县大崎市鸣子温泉字汤元26

交通：JR鸣子温泉站出站步行3分钟

电话：0229-87-3575

营业时间：8:00-19:00

休息日：不定期休息

多语种服务：HP 英语、手册 英语

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采访・撰文：shoepress

标题图片：yusaya旅馆别馆内的“茜之汤”（提供：元祖unagi汤宿 yusaya旅馆）