卫生纸，未免太多了点儿

日本的厕所，待客之道的极致体现

Guideto Japan

智能马桶的发明和细致入微的清扫让日本厕所享誉全球。而这个专辑的连载为大家介绍的是其中一些珍奇的厕所，希望借此让读者更多地了解日本人的生活习惯以及惊艳的创意。在本篇中，我们将对日本的卫生纸进行一番考察。

一大堆卫生纸带来生意兴隆

卫生纸是厕所内必不可少的物品之一。日本的环境可以说是比较好的，卫生纸几乎不会堵塞下水道，全国的厕所都可以放心把卫生纸冲进马桶。酒店就不必说了，车站、百货商店和饮食店等场所的公共厕所内一般也都提供卫生纸，所以即使没有随身携带纸巾，也不会在如厕时陷入窘境。有些地方会安装两个厕纸筒，替换用的卫生纸也随意堆在厕所的一角。



机场的厕所。除智能马桶外，还装有两个厕纸筒，其中一个是备用的，另有3卷替换的卫生纸

可能是日本人生性太过认真的缘故，为了源源不断地提供卫生纸，我们甚至能看到一些餐饮店在厕所里堆放过量的卫生纸。一个极端的例子就是京都市左京区的居酒屋“桃次郎今出川通百万遍店”的厕所。

女厕所里，马桶对面一整面墙上排列着80卷卫生纸。男厕所是在两边的墙壁上密密麻麻地摆满卫生纸。所有卫生纸卷的头部都整齐地叠成了三角形。无论在男女厕所，都不会遭遇卫生纸用完的尴尬，按说人们应该可以放心如厕了，可是卫生纸太多也会给人带来压迫感，反倒让人感觉心神不定。



“桃次郎”的女厕所。卫生纸太多，反而无从下手，不过大家基本上都会顺手拿马桶右边的卫生纸用

问了店里的工作人员才知道，原来是订购厕纸筒时的输入错误导致店里收到了一大堆厕纸筒。既然如此，“不如全都装上，不也挺有趣？”于是就都装在墙上了，结果顾客反映很好，越来越多的顾客慕厕所之名前来就餐。

有关卫生纸的复杂心理

就像“桃次郎”的厕所那样，在日本经常能看到把卫生纸头部叠成三角形的情况。

这种做法虽然在国外的酒店或高档餐厅也很常见，但很少有哪个国家能像日本这样渗透到办公场所和普通家庭。访日游客似乎也将其视为“日本待客之道的体现”。不过近年来，日本国内也开始有人提出质疑，担心在某些情况下有不讲卫生之嫌。

据说酒店行业之所以将卫生纸头部叠成三角形，一是要服务于顾客，二是告诉客人已经清扫完毕。那么，如果叠三角的不是清洁人员，而是上一个使用厕所的人，大家又会作何感想呢？即便你是为下一个使用者着想而去叠的，大概也会有人心里不舒服：“您上完厕所手都没洗，就别多此一举了吧。”

有医院厕所曾张贴过这样的注意事项：“请不要把卫生纸叠成三角形”，此举在网上引发热议。之所以张贴这样的注意事项，当然是因为担心有细菌感染的风险。因此，待客之道也要分时间和场合。



男厕所。为了方便消费者拍照，工作人员会定期折叠三角形

我个人最近注意到这样一种卫生纸，是连锁药妆店“松本清”销售的。



卫生纸外包装袋上印着收录机，不仅看着好玩，扛在肩上也别有一番乐趣。卫生纸是少见的三层加厚型，不仅外形美观，用起来也很舒服（图片提供：松本清控股）

卫生纸虽然是必需品，但也有人觉得“提一大袋卫生纸回家有些难为情”。设计师脑洞大开，将这种负面情绪转变成“秀出个性的乐趣”，于是就有了“收录机”和“购物袋”的设计。

这款产品不仅在国内赚足了眼球，还获得了德国的“iF设计奖”和英国创意大奖“D&AD奖”。我个人一直在努力，希望消除厕所这个空间在人们头脑中的消极印象，赋予其积极意义，或许这种想法是世界共通的吧。



卫生纸的外包装袋上，独出心裁地印了一个购物袋图案，回头率超高（图片提供：松本清控股）

采访/撰文/拍摄：Maritomo

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