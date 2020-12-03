山形县出羽三山神社：继承修验道山岳信仰的传统

Guideto Japan

・参拜道有2446级石阶・国宝五重塔美得令人屏息・保留着自然崇拜等绳文时代的信仰

羽黑山的山顶合祭三山之神

耸立在山形县中部的月山（1984m）、其西侧的汤殿山（1504m），以及坐落在月山连峰北端的羽黑山（414m），这三座山合称为“出羽三山”。

风景秀丽的月山自古以来被奉为“神奈备”（神山、灵山），山里散布着神灵降临时依附的“磐座”（灵验的巨大岩石）。汤殿山的神体也是红褐色的巨大磐座，羽黑山则有迎接神灵降临的神篱（古木、茂密森林）供其依附。自绳文时代起，日本人就认为山、海、树木、植物等自然万物中都寄居着神灵，而出羽三山可以说是自然崇拜最具代表性的灵山。

三座山的山顶分别建有月山神社、汤殿山神社及出羽神社（羽黑山山顶），合称为“出羽三山神社”。到了冬季，海拔较高的月山和汤殿山因被冰雪覆盖而封山，所以出羽神社内建有“三神合祭殿”（山形县鹤冈市），在这里可以同时参拜三山之神。虽然可以开车沿收费公路到达羽黑山的山顶，但步行参拜可以亲身感受自古以来人们信仰的神山庄严肃穆的氛围，也更贴近修验道（日本原始山岳信仰与佛教融合而成的宗教信仰——译注）信徒的心情。



参拜道两侧巨杉林立

东北最古老的国宝五重塔

进入羽黑山参拜道的入口——随神门，前方就是长约1700米的2446级石阶。这条参拜道是江户时代花13年铺设而成的，到达山顶所需步行时间约为1小时。

起始段是陡峭的下坡，沿着树龄几百年的古杉林立的参拜道径直前行，就会看到约建于600年前的东北地区最古老的五重塔。这座塔高达29米，采用传统方式建筑而成，屋顶以木板铺成，塔身为原木结构，美得令人屏息，1966年被指定为“国宝”。

邻近处有一棵千年巨杉，被称为“爷杉”，树根周长10.5米，树干周长8.25米，被指定为“国家天然纪念物”。



被指定为“国宝”的五重塔

从这里再往前，就是一路向上攀登的步道，石阶上刻有葫芦和酒壶等共33个图案，据说全部找到的话，愿望就可以实现。沿途一边寻找图案，一边往上爬，也许可以减轻劳累。中途也设有可供休憩的茶屋。

漫长而险峻的石阶攀登到尽头，三神合祭殿便出现在眼前。这是日本屈指可数的一座巨大神殿，正中间是月山神社，右边是出羽神社，左边是汤殿山神社。茅草屋顶厚达2.1米，殿内全部以油漆装饰，值得一看。月山神社的主祭神是被视为月亮化身的“月读命”，正如“月读”这个名字的含义，这是一位掌管历法的神灵。出羽神社供奉的是出羽的土地神——伊氏波神，汤殿山神社则供奉着伟大的山神——大山祇命。

合祭殿前的镜池，从平安时代起就有参拜者陆续供奉铜镜，水池里面埋了几百面镜子，因此得名。水位一年间几乎没什么变化，因此被认为具有神秘力量，自古以来信众不减。



三神合祭殿，日本屈指可数的大型神殿

谷歌地图

交通：从鹤冈市中心搭乘羽黑山方向的庄内交通巴士，在终点下车。所需时间50分钟。

撰文：户矢学

摄影：中野晴生

标题图片：三神合祭殿