静冈县富士山本宫浅间大社：德川家康等多名武将尊崇的神社

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平息富士山“怒火”的神社

富士山高耸入云，山脚下广阔的平原一望无际，美不胜收。但另一方面，其反复喷发也令人心生畏惧。因而，自古以来富士山被视为具有神秘力量的灵山，深受人们的尊崇。

富士山本宫浅间大社坐落在静冈县富士宫市，是人们为了平息富士山喷发的“怒火”而参拜的神社，也是全国1300多座浅间神社的总本社（同一类型神社中最早独立存在的神社——译注）。据传，主祭神浅间大神自古以来就被视为富士大神，这位女神名为“木花佐久夜毗卖命”，具有绝世美貌，作为富士大神的巫女与其共同受到供奉。

神殿的现址是806年（大同元年）兴建的，此前本宫位于约6公里以北的山宫浅间神社，现在的神殿由此迁移而来。山宫没有神殿，古木围绕的空间被视为神殿，保留了古代直接遥拜富士山的祭祀方式。



山宫浅间神社

朝廷对浅间大社非常尊崇，在927年（延长5年）完成的“官社”一览表《延喜式神明帐》里，将浅间大社归入众神之中尤其灵验的“明神大社”之列，为当时骏河国（现静冈县中部）社格最高的神社。

家康捐赠正殿等设施

富士山本宫浅间神社受到源赖朝、北条义时、武田信玄和武田胜赖父子、德川家康等多名武將的尊崇。关原之战获胜后，家康下令兴建30多栋神殿酬神，完善了神社内的设施，甚至把富士山八合目（从山脚到山顶共划分为十个阶段，每个阶段为一合目——译注）以上的领地全部捐赠给浅间大社，这里至今仍归富士山本宫浅间神社所有。在宽永（1624～1643年）和安政年间（1854～1859年）发生的大地震中，多数建筑物损毁，但是德川家康兴建的正殿、拜殿和楼门却保存了下来。

山顶上建有奥宫（祭神相同，位于本社更里面的神社），开山期（7～8月）有神职人员常驻。江户时代以后，富士山的信仰在庶民之间普及开来，各地纷纷出现了信仰富士山的宗教团体“富士讲”，有组织的团体登山参拜活动开始盛行，惯例是在山顶参拜完奥宫后，到被称为“御钵”的喷火口附近的8座山峰巡礼。



正殿

2013年6月，“富士山——信仰的对象与艺术的源泉”被联合国教科文组织列为世界文化遗产，富士山本宫浅间神社是其构成资产之一。因为从首都圈出发交通十分便利，近年富士山人气高涨，2017年的登山人数创下纪录，高达28.5万人。而另一方面，登山道年久失修及垃圾问题十分严峻，在此呼吁登山参拜者能够严格遵守规则。

谷歌地图

交通路线：

从新干线的新富士站乘出租车约半小时

从JR身延线的富士宫站下车，步行约10分钟

撰文：户矢学

摄影：中野晴生

标题图片：第二鸟居