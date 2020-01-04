京都的上贺茂神社和下鸭神社：位于鸭川上游的世界遗产

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撒盐驱邪的习俗源于上贺茂神社

鸭川从北向南流经京都市内，位于其上游的上贺茂神社和下鸭神社合称“贺茂神社（贺茂社）”，是京都最古老的神社之一。在阴阳道里，东北方被视为“鬼魅出入的忌讳方位（鬼门）”，下鸭神社位于京都御所的东北方，起着镇守御所鬼门的作用。



下鸭神社南入口处的鸟居

上贺茂神社和下鸭神社的正式名称分别是“贺茂别雷神社”和“贺茂御祖神社”。在日本神话里，贺茂一族的“玉依姫命”（神武天皇的母亲——译注）在河川清洁身体时，拾到一支红色的神箭“丹涂矢”（“丹”是一种红色矿物），在神箭灵力的作用下，一位英俊的男神现身，并使其受孕。当那个孩子行元服礼（成年礼）之际，玉依姫命的父亲“建角身命”在宴会上对他说：“你举杯向你认为是自己父亲的神敬酒吧。”孩子回答：“我的父亲是天津神。”之后，便伴随着雷鸣升天了。这就是“贺茂别雷大神”，上贺茂神社的主祭神。而供奉其母玉依姫命及其祖父建角身命的则是下鸭神社。

上贺茂神社的东侧有御物忌川，西侧有御手洗川流经，两条河川交汇处的三角洲斜坡地带建有神殿群，从位于中心的正殿可以遥拜神山。位于神社西北方2公里左右的山，相传为贺茂别雷大神降临时所依附。在细殿（拜殿）前，有两座左右对称、堆积成圆锥形的沙堆，称为“立砂”，是模仿神山的形状而建的。据说镇守鬼门或破土动工仪式摆放盐堆及撒盐、撒沙的习俗即源自上贺茂神社的圆锥形沙堆。



上贺茂神社拜殿前的圆锥形沙堆

下鸭神社所在的原生林被称为“糺之森”，这片森林从绳文时代开始生长至今，占地12.4万平米之广，有几百株树龄200-600年的参天古木，为神圣庄严之地。



流经下鸭神社的泉川

《源氏物语》中也有“葵祭”的描写

每年5月15日，上贺茂神社和下鸭神社联合举办“葵祭”（正式名称为“贺茂祭”），与祇园祭、时代祭合称“京都三大祭”。当日，超过500人的葵祭队伍从京都御所出发，经过下鸭神社，朝着目的地上贺茂神社行进，宛如平安王朝绘巻中描绘的场景重现。传说贺茂别雷大神在降临之际下达神谕：“佩戴葵叶和莲香树叶作为装饰，前来祭拜”，于是不只是人，甚至连牛马也用葵叶装饰，因此被称为“葵祭”。葵祭拥有一千几百年的悠久历史，平安时代的“女流文学”《源氏物语》和《枕草子》中，也有关于葵祭的描写。



葵祭

联合国教科文组织在1994年将“古都京都文化遗产”列为世界文化遗产，其构成资产包括上贺茂神社和下鸭神社在内的17座寺院神社。

交通路线

上贺茂神社

从JR京都站搭乘市营巴士4路公交车，在“上贺茂神社前”站下车

从地铁北山站搭乘市营巴士4路公交车，在“上贺茂神社前”站下车

从京阪电车出町柳站搭乘市营巴士4路公交车，在“上贺茂神社前”站下车

下鸭神社

从JR京都站搭乘市营巴士4路或205路公交车，在“下鸭神社前”下车

从地铁北大路站搭乘市营巴士1路或205路公交车，在“下鸭神社前”站下车

在京阪电车出町柳站下车，步行约12分钟

谷歌地图

撰文：户矢学

摄影：中野晴生

（标题图片：上贺茂神社内部）