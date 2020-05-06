奈良的大神神社：以三轮山为祭拜对象的古老神社

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以三轮山为“神体”的神社

三轮山（海拔467米）坐落在奈良盆地的东南方，山体呈匀称的圆锥形，自古以来被视为“神所居住的山”，成为人们信仰的对象。以三轮山为“神体山”的大神神社（奈良县樱井市）是日本最古老的神社之一，《古事记》和《日本书纪》中都记载着这座神社创建的传说。神社内不设正殿，人们从拜殿遥拜“神体”三轮山。拜殿前的鸟居只竖立着左右两根柱子，连横木也没有，仅以悬挂的“注连绳”（用稻草编织成的绳子，用来驱邪避凶——译注）相连接。这座神社明显保留着崇拜自然万物的原始信仰风貌。



三轮山

自3世纪起的古坟时代，以近畿地区为中心的政治势力以及大和王权的影响力强大。大神神社的祭主三轮一族被大王（大和王权的君主——译注）赐予“君”之姓（表示与王权的关系或地位的称号）。因为“君”与王权关系紧密，具有特殊地位，所以三轮一族所信仰的三轮山被认为是最尊贵的神山。

为此，甚至连山里的一草一木都被视为神灵宿居之物，禁止采伐，于是三轮山被松、杉、扁柏等大树覆盖，长期禁止入内。进入明治时代后，为了满足虔诚信众的要求，才开始允许登山祭拜。但是，祭拜者要在脖子上挂上用白色布条做的“参拜证”，亲自拿着“御币”（祭神用具，在木杆上夹以纸条——译注）除厄驱邪后才能够入山。此外，山中还禁止饮食、吸烟、拍照摄影等一切行为，要求参拜者对神山怀有崇敬之心。



三轮山登山口

供奉着庇护诸事顺利的守护神

大神神社的主祭神是大物主大神。他在出云国的大国主命面前现身，表示愿为成就建国大业助一臂之力，希望被供奉在大和的三轮山之巅，亲自镇守三轮山。



大神神社的摄社（本社之外另设的小型神社）——桧原神社的三座鸟居

大物主大神为主宰万物之主，能消灾除厄、避开厄运方位，被奉为庇护生活中诸事顺利的守护神。另外，他也是知名的“酿酒之神”，酿酒厂或酒家的门口都会悬挂着用杉叶绑成球状的“杉玉”作为装饰，祈求如覆盖三轮山的“三轮神杉”般灵验。大神神社也会授予许多酿酒厂“标志性杉玉”。每到秋天，拜殿和祈祷殿悬挂的巨大杉球都会被换成碧绿色的。



标志性杉球

交通路线

撰文：户矢学

摄影：中野晴生

标题图片：拜殿前的鸟居