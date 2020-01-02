福冈县的宗像大社：拥有大量重要文化遗产的海上神社

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供奉守护航海安全的女神

宗像大社（福冈县宗像市）供奉的是天照大神和素戋呜尊立下誓约时诞生的三位女神。她们的名字分别为田心姫神、湍津姫神、市杵岛姫神，又被称为“宗像三女神”或“宗像大神”。

田心姫神、湍津姫神和市杵岛姫神这三位女神分别被供奉在冲之岛的冲津宫、大岛的中津宫以及田岛（九州岛本土）的边津宫。这三座神社统称为“宗像大社”。

宗像地区濒临玄界滩，邻近中国大陆和朝鲜半岛，作为引进舶来品和先进文化的窗口，在历史上发挥着重要作用。根据《日本书纪》记载，三尊女神为了协助历代天皇举行祭祀仪式而降临此地。玄界滩以波涛汹涌而著称，三女神作为守护航海安全之神受到祭拜，之后更是成为众人信仰的“道路守护神”。



中津宫的第二鸟居

在冲之岛挖掘出大量国宝

宗像大社的创建年代不详，但在《古事记》中已有记载。因为拥有大量文化遗产，所以是神道考古学、美术史及宗教史上的重要之地。尤其是冲津宫所在的冲之岛，是一座距离本土50公里处海面上的孤岛，岛上悬崖峭壁林立，四周被玄海滩的滚滚浪涛所环抱，令人难以靠近。而且这座岛自古以来禁止人员进入，也不得在岛上进行科学考察活动。

到了1954年（昭和29年），发掘和考察工作终于开始进行，因为此前被隔离了千年之久，考察结果令人惊叹不已。经过数次的发掘考察，发现古坟时代至平安初期的祭祀遗迹和神圣宝物多达8万件以上。其中有许多被指定为“国宝”或“重要文化遗产”，因此冲之岛也被称为“海上正仓院”。



沉入玄界滩的夕阳

此次考察再次证实了宗像大社的祭祀活动是由国家举办的，由此可见连结日本、中国和朝鲜的这条海路在历史上起着非常重要的作用。在冲之岛上发现的祭器类物品的最终年代与遣唐使的废除是同一时期，进一步证实了海路的重要性。

2017年，联合国教科文组织将“‘神宿之岛’宗像冲之岛及相关遗产群”列入世界遗产名录。以宗像大社为中心的遗址群，是见证4～9世纪日本与大陆之间交流的珍贵文化遗产。



边津宫的第三宫

撰文：户矢学

摄影：中野晴生

交通路线

宗像大社边津宫：JR鹿儿岛本线东乡站下车，搭乘前往神凑波止场的公交车（途径宗像大社），到“宗像大社前”站约 12分钟

宗像大社中津宫：JR鹿儿岛本线东乡站下车，搭乘前往福间的公交车（途径神凑），到“神凑波止场”站约20分钟。在神凑港乘坐市营渡船“Shiokaze（潮风）”或渡轮“Oshima （大岛）”前往大岛港（乘船时间：Shiokaze约15分钟、Oshima约25分钟）

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标题图片：中津宫的拜殿