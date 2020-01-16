1250年历史的奈良的春日大社

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鹿被视为“神的使者”而受到保护

710年前后，奈良时代的都城平城京建成，政治大权在握的藤原不比等从鹿岛神宫迎接藤原家的氏神武瓮槌命至春日的御盖山。768年（神护景云2年），藤原永手从香取神宫迎请经津主命，从枚冈神社迎请天儿屋根命和比卖神，一并供奉在奈良县奈良市的春日大社内。



南门

传说主祭神武瓮槌命从鹿岛骑着白鹿来到奈良。以紧邻春日大社的奈良公园为中心，许多鹿在悠闲地玩耍，可见它们被视为神的使者而受到保护。在春日大社求取的护符和神签上，有很多也配有鹿的图案。



被视为神的使者而受到保护的鹿

回廊悬挂的吊灯笼和参拜道的石灯笼

以国宝级文物正殿为首，神社内的许多建筑物在历史和文化上都很珍贵，被指定为“文化遗产”。1998年，春日大社作为“古都奈良文化遗产”的一部分，被联合国教科文组织列入世界文化遗产。

春日大社以朱红色的建筑为主要特色，正面的门楼、环绕本社的东回廊（约52米）和西回廊（81米）均漆成鲜艳的朱红色。回廊两侧整齐地悬挂着大约1000盏吊灯笼，是在长达约800年的历史中由参拜者献纳的。此外，参拜道沿途还排列着约2000盏石灯笼，其中有许多刻有鹿的浮雕，一一探寻也是参拜者的乐趣之一。



悬挂在回廊的吊灯笼

合计3000盏灯笼全部点亮，这就是“万灯笼节”。每年举办两次，分别在节分（立春的前一天）和盂兰盆节。黑暗中无数灯光摇曳，如梦似幻。

藤原氏的势力遍布全国

日本历史上将四大贵族的姓氏合称为“源平藤橘”，其中最古老的是藤原氏。藤原不比等的父亲中臣镰足打败权势强大的苏我入鹿，实现了政治权力回归皇室的“大化革新”（645年），因其功绩显赫而被皇室赐姓“藤原”。



币殿和舞殿

镰足的次子藤原不比等将女儿（光明皇后）嫁给圣武天皇为后，后来他成为史上第6位女天皇孝谦天皇的外祖父，一手掌握所有实权。此后，藤原氏与历代皇室的关系最为密切，在宗教和政治两方面都建立了不同寻常的关系。晋升为摄政和关白等官位的“五摄家”，即近卫、九条、二条、一条、鹰司等五个家族，全部由不比等之子分流而来。因为与藤原氏的关系密切，皇室对春日大社相当尊崇，全国各地随之迎请供奉，其分社总数多达约3000座。



神社内的紫藤花

交通路线

从JR大和路线或近铁奈良线的奈良站搭乘奈良交通巴士（春日大社本殿方向），大约11～15分钟抵达，在春日大社本殿站下车

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撰文：户矢学

摄影：中野晴生

标题图片：中门与御廊