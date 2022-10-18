壮丽的中尊寺再现了极乐世界：世界遗产岩手平泉

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构筑平泉黄金文化的奥州藤原三代人

11世纪末，奥州藤原氏第1代家督藤原清衡修建了平泉。清衡经历了残酷的战争，出于为亡者安魂与实现和平的愿望，他决定在人世间建造一个极乐世界。

稳定繁荣的平泉黄金文化历经清衡、基衡及秀衡祖孙三代，延续了百年。后因开创镰仓幕府的源赖朝征伐奥州而毁于战火，但很多基于净土思想修建的庭院和金光闪闪的塔堂依然保存至今。



世界遗产无量光院和金鸡山旧景复原图（图片：平泉町教育委员会）



毛越寺收藏的藤原三代画像（图片：毛越寺）

中尊寺是世界遗产平泉的代表寺院，藤原清衡为了不分敌我祭奠所有亡灵，历时20年岁月建造而成。参拜道“月见坂”两侧耸立着树龄三四百年的杉树，沿坡而上，途中会路过一处瞭望台，可俯瞰整个平泉街景。再往上走，沿途分布着古老的建筑。有1909年重建的大殿，有现在每年8月仍有能乐上演的白山神社能舞台，还有据传使用了平安时代（794-1185年）的古建材并于镰仓时代（1185-1333年）重建的藏经阁。



蜿蜒560米的月见坂

金光闪闪的金色堂是平泉的至宝



金色堂新覆堂保护着金光闪闪的大殿

中尊寺内彰显绝对存在感的，是从创建初期起唯一保留至今的建筑金色堂。大殿的屋顶结构为“宝形造”（传统建筑的一种屋顶样式，中国称“攒尖”——译注），殿内外贴满金箔。里面安放着清衡、基衡、秀衡及第4代泰衡的遗骨。用大漆、象牙、螺钿工艺等施以精巧装饰，领地内出产的砂金和良驹带来的巨大财富孕育出的平泉文化，其神髓在这里一览无余。如今又在外面建造了一个钢筋水泥结构的覆堂，将金色堂纳于其中，免受风雨侵蚀。



用螺钿工艺、象牙和大漆精美装饰的金色堂（图片：中尊寺）

金色堂对面的宝物馆赞衡藏也不容错过。这里收藏了中尊寺流传下来的3000多件国宝和重要文化遗产。以往大殿供奉的主佛阿弥陀如来像，以及同样制作于平安时代的两尊丈六佛都可在此参拜。另外，手抄经文和佛经画也值得一看，从中可以感受到奥州藤原氏留下的佛教美术作品极高的艺术性。

【DATA】

地址： 岩手县平泉町平泉衣关202

岩手县平泉町平泉衣关202 交通： 从JR平泉站乘岩手县交通巴士，永旺前泽店方向到中尊寺站下车即到

从JR平泉站乘岩手县交通巴士，永旺前泽店方向到中尊寺站下车即到 TEL： 0191-46-2211

0191-46-2211 营业时间： 8:30-17:00（11月4日-2月末到16:30）

8:30-17:00（11月4日-2月末到16:30） 休息日： 无休

无休 门票： 金色堂、赞衡藏，成人800日元，高中生500日元，初中生300日元，小学生200日元

金色堂、赞衡藏，成人800日元，高中生500日元，初中生300日元，小学生200日元 多语种：<网站主页>英语／汉语（简体和繁体）／韩语／法语。<宣传册>英语／汉语（简体和繁体）／韩语／法语／俄语／西班牙语／德语／意大利语／葡萄牙语／泰语。<设施内导览文字>英语，部分导览有汉语（繁体字）和韩语。<语音导览>英语／汉语/韩语/法语/西班牙语/德语

周边信息

茶室松寿庵



抹茶和点心带来片刻悠闲

中尊寺内的大殿旁有一间幽静的茶室，名为“松寿庵”。茶室风格素朴，却提供了一处宁静的小憩场所。无论您是登上陡峭的月见坂后气喘吁吁，还是刚刚做完参拜，都可以到这里歇歇脚，悠闲地品一碗抹茶，尝一块糕点，享受片刻悠闲时光。

【DATA】

地址： 岩手县西磐井郡平泉町平泉衣关202

岩手县西磐井郡平泉町平泉衣关202 交通： 从JR平泉站乘岩手县交通巴士，永旺前泽店方向到中尊寺站下车即到

从JR平泉站乘岩手县交通巴士，永旺前泽店方向到中尊寺站下车即到 TEL： 0191-46-2211（中尊寺）

0191-46-2211（中尊寺） 营业时间： 9:30-16:00（11月4日-2月到15:30）

9:30-16:00（11月4日-2月到15:30） 休息日： 无定休

无定休 费用： 1000日元（含抹茶和点心）

1000日元（含抹茶和点心） 多语种： 官网首页 英语／汉语（简体和繁体）／韩语／法语

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采访/撰稿/摄影：SHOE PRESs

标题图片：内外都贴满金箔的金色堂（中尊寺提供）

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