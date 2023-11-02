世界遗产岩手县平泉：漫步在净土庭园，感受毛越寺的历史

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被誉为日本首屈一指的灵场

2011年被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录的“平泉——体现佛教净土思想的建筑、庭园及考古学遗迹群”，由5个部分构成。其中重要的遗址之一的毛越寺，据说和中尊寺一样，都是850年由天台宗的高僧慈觉大师圆仁所创建。



正殿依据平安时代的建筑风格于1989年重建

之后，毛越寺荒废失修，到了12世纪中叶（平安时代末期）奥州藤原氏的第二代基衡开始着手重建。平泉周边有丰富的金矿资源，基衡毫不吝惜地倾注了平泉的大量财力，以实现父亲清衡描绘的通过佛教建设和平国家的梦想。

相当于毛越寺正殿的“金堂圆隆寺”的主佛像委托了佛像制作师云庆制作。据说在直至完工的3年里，基衡不断给他赠送砂金、丝绸、骏马等财宝。最终建成的药师如来像极其华美，令当时掌握政治大权的鸟羽上皇为其完美而折服，以至于下令禁止将佛像带到平泉。得知此事后，基衡将自己关在佛堂，闭门斋戒，一心祈祷，并请关白藤原忠通说情，终于得以将佛像迎入平泉。

毛越寺的重建在基衡死后由三代秀衡接手，并在鼎盛时期发展为拥有殿堂和佛塔40余座、僧舍500多处的大寺院。13世纪末到14世纪初编纂的史书《吾妻镜》中记载了“灵场庄严乃我朝无双”的繁荣景象。



基衡建造的金堂圆隆寺遗址

后来，毛越寺多次遭遇火灾，包括云庆制作的药师如来像在内，寺院全被烧毁。然而，从遗留下来的地基等寺院建筑遗迹和保留了平安时代造园风格的净土庭园中，至今仍可窥见该寺当年的风貌。

穿过毛越寺山门就可看到“宝物馆”，里面展示着传承于毛越寺的平安时代的佛像、出土文物以及调查资料等。要想更好地缅怀往昔，建议将这里作为毛越寺参观的第一站。

漫步净土庭园



净土庭园“大泉池”中的小岛

“净土庭园”根据作于平安时代（794-1192年）的日本最古老的造园书《作庭记》建造，唯美地表现了奥州藤原所追求的净土世界。以东西约180米、南北约90米的“大泉池”为中心，配置了枯山水风格的假山、铺满鹅卵石的沙洲以及以2米高的巨石为标志的小岛等。



正殿就位于大泉池的假山附近

不断向池中注水的，是被称为“遣水”的全长80米的蜿蜒水路，它是平安时代的珍贵遗迹。漫步庭园，你不难发现周围的山峦和自然景观都作为“借景”巧妙地融入其中。



每年5月，以“遣水”为舞台举行“曲水之宴”活动，人们身着平安时代衣装并吟诵和歌（图片：毛越寺）

沉心静气，体验坐禅和抄经



坐禅体验可使身心融为一体（图片：毛越寺）

在毛越寺的正殿可以体验坐禅和抄经。坐禅时，通过端正姿势和缓慢呼吸，使心灵变得平静，注意力得到提高。此外，通过逐字抄写佛经，可以更深地领悟佛祖的教诲，对精神修养很有效果。

【DATA】

地址： 岩手县西磐井郡平泉町平泉大泽58

岩手县西磐井郡平泉町平泉大泽58 交通： 从JR平泉站步行10分钟

从JR平泉站步行10分钟 电话： 0191-46-2331

0191-46-2331 开放时间： 8:30-17:00（11月5日至3月4日为8:30-16:30）

8:30-17:00（11月5日至3月4日为8:30-16:30） 休息日： 无

无 门票： 成人500日元、高中生以下300日元

成人500日元、高中生以下300日元 坐禅/抄经体验： 十人起接待，需提前预约

十人起接待，需提前预约 多语言支持：网站——英文、中文（简体/繁体）、韩语、泰语 导游手册——英文、中文（繁体）、韩语 设施内标识——英文 语音导览（语音笔）——英文，中文、韩语、法语、德语、西班牙语

●周边信息

休息处 松风庵

在位于毛越寺内山门附近的“休息处 松风庵”可以品尝到团子、蕨菜年糕等日式甜品，建议和抹茶一起享用。

【DATA】

地址： 岩手县西磐井郡平泉町平泉大泽58 毛越寺境内

岩手县西磐井郡平泉町平泉大泽58 毛越寺境内 交通： 从JR平泉站步行10分钟

从JR平泉站步行10分钟 电话： 0191-46-2331（毛越寺）

0191-46-2331（毛越寺） 营业时间： 10:00-16:00

10:00-16:00 休息日： 无

无 费用： 团子/抹茶套装，500日元 蕨菜年糕/抹茶套装，500日元

团子/抹茶套装，500日元 蕨菜年糕/抹茶套装，500日元 多语言支持：网站——英语、中文（简体/繁体）、韩语、泰语

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采访/撰文/图片：SHOE PRESs

标题图片：表现极乐净土的毛越寺净土庭园

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