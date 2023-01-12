青森县的自然景观（2） 湿地植物的宝库“八甲田山”

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八甲田山



八甲田山有多条可让游客尽享大自然美景的散步道

位于那须火山带上的八甲田火山群，称作八甲田连峰、八甲田山。因电影等而闻名的“八甲田山”，不是指单独的一座山。八甲田连峰的一座座高山，山麓往四方匀称延展开去，因此河流众多，在其上游不乏有美丽的溪谷和瀑布。虽然有史以来没有大的火山喷发纪录，但这里仍是日本气象厅指定的“常时观测火山”，地狱沼等喷气孔痕迹和温泉为数众多。

海拔1000米以下是大片山毛榉树林，由此往上则以大白叶冷杉等针叶树林为主。1400米以上的高山带簇生着偃松，还混生有灌木，比如七灶花楸、桤木属植物等。此外，八甲田山拥有很多湿地，也是湿地植物的宝库。

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标题图片：八甲田山的红叶

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