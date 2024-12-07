青森县的观光景点（2）：盛美园 传承了津轻的传统造园形式

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盛美园



盛美馆内部。一层为日式风格

津轻地方(*1)流传着被称为大石武学流的独特造园形式，日本的国家指定名胜“盛美园”就是其典型。它是建成于1902年、占地约达1.2公顷的池泉回游式(*2)庭园。以津轻平原和远山为背景（借景），园内修剪工整的东北红豆杉代表着创造天地的众神，点景石的配置也堪称精心细致。

伫立在盛美园一角的盛美馆，是专为眺望庭园而兴建的。建筑物一层是纯日式风格，二层是西式风格，日西结合，具有与庭园浑然一体的独特美感，让人联想起鹿鸣馆时代的风貌。

据说出现在吉卜力工作室的动画电影《借东西的小人阿莉埃蒂》（2010年）中的庭园和房屋，就是以盛美园为原型的。

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青森县旅游信息网站 Amazing AOMORI

标题图片：盛美园和盛美馆

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