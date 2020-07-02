日本最高的拱形大坝“黑部水坝”：富山的自然人文景观
Guideto Japan旅游
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
黑部水坝
黑部水坝是建设在黑部川最上游的拱形水坝，坝高186米，总储水量2亿立方米，规模为日本最大，在世界上也名列前茅。它是关西电力的水力发电用水坝，大坝的水送到下游的“黑部川第四发电站”，因此获得了“黑四”的爱称。
大坝建筑工程始于1956年，之后遭遇了地下水及泥沙径流等各种难题，一度陷入停摆。不过耗时7年，总耗资513亿日元，投入了1000万人次的劳动力，终于在1963年完工。因其巨大的规模以及造成众多死伤的严酷作业环境，该工程被成为“世纪大工程”。
6月26日到10月15日是观光放水期。每秒有10-15吨水沿大坝壁面飞泄而下，游客可以从瞭望台、露台、堤坝的通道等不同角度欣赏这一震撼人心的景观（天气不好时可能会暂停）。
交通
- 从扇泽站乘坐有轨电车16分钟即到
- 谷歌地图
编辑协助
- 富山县观光交通地域振兴局 观光振兴室
- 公益社団法人 富山观光推进机构
- 富山县观光官网：富山观光向导 黑部水坝介绍页面
（标题图片：观光放水中的黑部水坝）