富山县的自然景观（2） 称名瀑布，日本落差最大的瀑布

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称名瀑布



彩虹与瀑布交相辉映

称名瀑布落差350米，是日本落差最大的瀑布。水流从立山连峰飞流而下，水烟升腾，气势恢宏壮阔。每到春季融雪期，水量增多时，称名瀑布的右侧还会出现一条名为Hannoki的瀑布。两道瀑布组成V字，景致绝佳。如果水量进一步激增，其周边还会出现数条小瀑布。

在位于称名瀑布公交站旁的称名瀑布展览室中，游客可以通过立体模型和视频影像了解瀑布的形成及其魅力所在。残雪未消的春天、绿意盎然的夏日、红叶绚烂的金秋，季节不同，风光各异，使许多“头回客”都成了“回头客”。

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富山县观光 交通 地域振兴局 观光振兴室

公益社团法人 富山观光推进机构

富山县旅游官方网站： 富山观光指南 “称名瀑布”介绍页

标题图片：到了融雪期，称名瀑布右侧会出现一条名为Hannoki的瀑布

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