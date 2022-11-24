富山县的自然景观（3） 雨晴海岸，与海拔3000米的群山隔海相望

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雨晴海岸

雨晴海岸的日出
雨晴海岸的日出

雨晴海岸位于能登半岛国定公园(*1)内，是日本的一处著名风景名胜。特别是在晴朗的冬日，站在雨晴海岸，隔着富山湾，眺望海拔3000米级的连绵群山立山连峰，景色雄伟壮观。从雨晴海岸到富山县冰见市的松田江长滨一带，已入选“日本百佳白沙青松海滩”和“日本百大海滨”。

在这片海岸上有一名为“义经岩”的岩石，相传，日本历史上的悲剧英雄源义经（1159-1189年）在逃难去奥州(*2)的途中，曾在此岩下避雨，等待放晴，雨晴海岸也由此得名。

JR电车公司的冰见线就铺设在雨晴海岸近旁，因此可以在这里拍摄到以雨晴海岸为背景疾驶而过的列车，是很多铁路迷的喜爱之地。

交通

  • 从JR冰见线“雨晴站”步行约5分钟到达
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编辑协助

标题图片：从雨晴海岸眺望立山连峰

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(*1) ^ 经日本政府指定，交由地方政府（都道府县）管理的自然风景区，相当于准国家公园——译注

(*2) ^ 包括现在的福岛县、宮城县、岩手县、青森县以及秋田县的一部分——译注

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