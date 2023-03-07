佐贺县的自然和景点（4） 筑后川升开桥，大河上的浪漫步行道

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筑后川升开桥



暮色中的筑后川升开桥

筑后川升开桥是佐贺市诸富町的标志性建筑，横跨于九州第一大河筑后川之上，是世界上不多见的可移动升降桥。该桥全长507米，中部有两座高30米的铁塔，铁塔中间的可移动桥面能像电梯一样升降，最高可升至23米处，以便桥下的船只能够自由顺畅地航行。

筑后川升开桥最初是作为原国有铁路佐贺线的铁路桥而于1935年建造的。1987年，佐贺线撤销，该桥作为铁路桥的使命也随之终结。但在1996年，升开桥“摇身一变”，作为步行道而再度焕发生机。可移动桥面目前每天下降8次，将佐贺市诸富町和对岸的福冈县大川市连接到一起。

白天，这里是悠闲散步的好去处；夜晚，它又成为了浪漫的约会圣地。即便是可移动桥面没有下降时，步行道也依然对公众开放，你可以一直走到中央的铁塔附近。2003年，筑后川升开桥被列为日本的国家重要文化财产。

交通

编辑协助

一般社团法人 佐贺县观光联盟

佐贺县旅游信息门户网站： 游佐贺 “筑后川升开桥”介绍页

标题图片：国家重要文化财产“筑后川升开桥”

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