富山县的自然景观（4） Mikuriga池，北阿尔卑斯山上最美的火山湖

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Mikuriga池



晚秋时节的Mikuriga池

室堂平是一片高原地区，在这里，立山的三座主要山峰——雄山、大汝山、富士之折立近在咫尺，巍峨雄壮。火山湖“Mikuriga池”是室堂平最具代表性的风景，海拔2405米，面积约3万平方米，水深15米，周长631米，是大约1万年前因火山喷发而形成的。

每年直到6月，湖面都被皑皑白雪覆盖，但7月到10月间，冰雪消融，湛蓝的湖面上映照出立山的雄姿。这里的高山植物种类丰富，周边的偃松林中栖息着日本天然纪念物(*1)——岩雷鸟，若是运气好，说不定还能遇到它们呢！

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富山县观光 交通 地域振兴局 观光振兴室

公益社团法人 富山观光推进机构

富山县旅游官方网站： 富山观光指南 “Mikuriga池”介绍页

标题图片：位于海拔2405之处，被3000米级群山环绕的Mikuriga池

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