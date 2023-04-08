佐贺县的自然和景点（6） 滨野浦梯田，梦幻般的乡野

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滨野浦梯田

滨野浦梯田位于玄海町西北部，滨野浦川下游流域。在面向玄界滩的海岸边，283块大小不同的梯田层层叠叠，沿着斜坡延伸开来。

特别是从稻田灌水、平整土壤到插秧这段时期（4月下旬至5月上旬），景色尤其美丽。被夕阳染成橘色的天空下，波光粼粼的海洋、重重叠叠的水田、纵横交错的阡陌，自然与人工共同编织出一幅梦幻般的美景。滨野浦梯田面积约11.5公顷，田埂由石头堆成，这是自战国、江户时代沿袭至今的传统。滨野浦梯田现已入选日本百大梯田。



夕阳将日本海和梯田染成美妙的橘色



恋人圣地纪念碑

从唐津市镇西町出发，渡过外津大桥，沿204号国道驱车南下约5分钟，便可到达俯瞰滨野浦梯田的展望台。这里风景优美，被选为适合求婚的“恋人圣地”（NPO法人地域活性化中心主办），并建有纪念碑。

交通

编辑协助

一般社团法人 佐贺县观光联盟

佐贺县旅游信息门户网站： 游佐贺 “滨野浦梯田”介绍页

标题图片：玄界滩与滨野浦梯田

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