佐贺县的自然和景点（6） 滨野浦梯田，梦幻般的乡野
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滨野浦梯田
滨野浦梯田位于玄海町西北部，滨野浦川下游流域。在面向玄界滩的海岸边，283块大小不同的梯田层层叠叠，沿着斜坡延伸开来。
特别是从稻田灌水、平整土壤到插秧这段时期（4月下旬至5月上旬），景色尤其美丽。被夕阳染成橘色的天空下，波光粼粼的海洋、重重叠叠的水田、纵横交错的阡陌，自然与人工共同编织出一幅梦幻般的美景。滨野浦梯田面积约11.5公顷，田埂由石头堆成，这是自战国、江户时代沿袭至今的传统。滨野浦梯田现已入选日本百大梯田。
从唐津市镇西町出发，渡过外津大桥，沿204号国道驱车南下约5分钟，便可到达俯瞰滨野浦梯田的展望台。这里风景优美，被选为适合求婚的“恋人圣地”（NPO法人地域活性化中心主办），并建有纪念碑。
交通
- 从JR唐津线“唐津站”出发，驾车约30分钟到达
- 谷歌地图
编辑协助
- 一般社团法人 佐贺县观光联盟
- 佐贺县旅游信息门户网站：游佐贺“滨野浦梯田”介绍页
标题图片：玄界滩与滨野浦梯田
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