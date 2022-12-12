富山县的自然景观（6） 宫崎境海岸，寻宝之乐亦无穷

Guideto Japan

宫崎境海岸（翡翠海岸）



海岸线旁，险山峻岭近在眼前

美丽的宫崎境海岸布满砾石，东西绵延约4公里。到了夏天，会有许多前来享受海水浴的年轻人和举家出游的客人，海滩上一片喧闹欢快的景象。由于翡翠原石会被海浪拍打上岸，故又有“翡翠海岸”之美名。据说，翡翠原石位于海滨附近海域，因此，风急浪高天的翌日很容易在海边发现原石，常能看到兴致勃勃地“赶海”寻宝者的身影。

险山峻岭近在海岸线旁，黄昏时分，夕阳为海面和群山染上美丽的红色。附近的餐饮店和旅馆的“鳕鱼汤”，味道堪称一绝，有许多游客还会专门为了这道汤而来。

交通

编辑协助

富山县观光 交通 地域振兴局 观光振兴室

公益社团法人 富山观光推进机构

富山县旅游官方网站： 富山观光指南 “宫崎境海岸（翡翠海岸）”介绍页

标题图片：翡翠原石被海浪拍打到宫崎境海岸上

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。