富山县的自然景观（6） 宫崎境海岸，寻宝之乐亦无穷

旅游

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宫崎境海岸（翡翠海岸）

海岸线旁，险山峻岭近在眼前
海岸线旁，险山峻岭近在眼前

美丽的宫崎境海岸布满砾石，东西绵延约4公里。到了夏天，会有许多前来享受海水浴的年轻人和举家出游的客人，海滩上一片喧闹欢快的景象。由于翡翠原石会被海浪拍打上岸，故又有“翡翠海岸”之美名。据说，翡翠原石位于海滨附近海域，因此，风急浪高天的翌日很容易在海边发现原石，常能看到兴致勃勃地“赶海”寻宝者的身影。

险山峻岭近在海岸线旁，黄昏时分，夕阳为海面和群山染上美丽的红色。附近的餐饮店和旅馆的“鳕鱼汤”，味道堪称一绝，有许多游客还会专门为了这道汤而来。

交通

  • 从Aino风富山铁路“越中宫崎站”步行约1分钟到达
  • 谷歌地图

编辑协助

标题图片：翡翠原石被海浪拍打到宫崎境海岸上

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