富山县的自然景观（7） 海市蜃楼大道，观赏海市蜃楼的胜地

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海市蜃楼大道

从鱼津市的经田渔港到海市蜃楼游乐园Mirage Land之间，有一条长约8公里的海滨大道，名为“海市蜃楼大道”。

鱼津在江户时代前就以海市蜃楼名胜而闻名。每年3月下旬到6月上旬，在天气晴朗、微风吹拂、气温回暖的日子，从上午11点到下午4点左右，对岸景色延展、翻转后出现在海上。这是一种自然现象，光线在大气中折射，让我们看到了一个虚像，而且它会因不断变化的气温和风而改变形状，一模一样的海市蜃楼永远不会再度出现。像鱼津这样，海市蜃楼每年同一时期出现且能经常被人目击的地方，在全世界都很罕见。



大规模的海市蜃楼出现（图片：PIXTA）

交通

编辑协助

富山县观光 交通 地域振兴局 观光振兴室

公益社团法人 富山观光推进机构

富山县旅游官方网站： 富山观光指南 “海市蜃楼大道”介绍页

标题图片：从鱼津海岸看到的下蜃景（PIXTA）

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