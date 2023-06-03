佐贺县的自然和景点（8） 大川内山，再现秘窑之乡
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大川内山
位于佐贺县伊万里市的大川内山曾是锅岛藩窑(*1)所在地。在锅岛藩的严格管理下，这里生产出了“色锅岛”“锅岛青花”“锅岛青瓷”等精美瓷器。从地形上看，这里三面环山，隐秘僻静，有着山水画般的独特景致，是名副其实的“秘窑之乡”。
大川内山上的“锅岛藩窑公园”复原了当年为防止生产技术泄秘而设置的岗哨，经石窑、清原窑等串窑遗址，以及陶工的住房等。砖砌的烟囱和窑户鳞次栉比，漫步其间，可以感受到沉淀了300余年的历史与传统。沿山路行进，沿途可以看到古窑遗址等历史文化遗产和各式各样的瓷器艺术品，与静谧的街景相映成趣。14只“伊万里烧”（出产于佐贺县的日本代表性瓷器——译注）风铃奏出的美妙音色入选“日本百大声音风景”，在秘窑之乡大川内山中悠扬回响。
交通
- 从JR筑肥线/MR松浦铁道“伊万里”站乘坐开往大川内山方向的西肥公交，在“大川内山”站下车，步行1分钟到达
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编辑协助
标题图片：街头巷尾随处可见的窑户，传承着藩窑的传统
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(*1) ^ 藩窑，指日本江户时代的领主支配地区“藩”所经营的窑。锅岛藩窑是由佐贺藩（因藩主为锅岛家族，又名锅岛藩）藩主掌控的窑——译注