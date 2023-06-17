鸟取县的自然和景点（1） 鸟取沙丘，风与沙织就的神秘幻境

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鸟取沙丘



日本海沿岸的日本最大沙丘——鸟取沙丘

鸟取沙丘位于日本海沿岸，东西长16公里，南北宽2.4公里，面积广阔，其中心地带已成为观光景区，并被认定为日本的天然纪念物(*1)。

随河流流入日本海的沙土被海浪推向海岸，又被季风吹至陆地，逐渐形成沙丘。至少经过10万年才有了现在的样子。

在风力作用下，沙丘上呈现出“风纹”“沙柱”“沙帘”等神奇的景观，并随时间段、季节、气象条件等因素不断变化。此外，沙丘中还有巨大的洼地，因形似而得名“研钵”。其中一个名为“追后研钵”的洼地深达20米。

畅享沙丘风光的方式很多，既可以在沙丘上悠闲漫步，也能骑上骆驼观光，还可以坐滑翔伞从空中俯瞰沙丘美景……



在鸟取沙丘乘坐滑翔伞

2010年，“鸟取沙丘地区”被联合国教科文组织列入“山阴海岸地质公园（世界地质公园网络成员）”中。

交通

编辑协助

鸟取县观光交流局 国际旅游室

公益社团法人 鸟取县观光联盟

鸟取县旅游指南门户网站： 鸟取观光指南 “鸟取沙丘”介绍页

标题图片：骑骆驼游沙丘

文内及标题图片，均有鸟取县提供

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