鸟取县的自然和景点（1） 鸟取沙丘，风与沙织就的神秘幻境
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鸟取沙丘
鸟取沙丘位于日本海沿岸，东西长16公里，南北宽2.4公里，面积广阔，其中心地带已成为观光景区，并被认定为日本的天然纪念物(*1)。
随河流流入日本海的沙土被海浪推向海岸，又被季风吹至陆地，逐渐形成沙丘。至少经过10万年才有了现在的样子。
在风力作用下，沙丘上呈现出“风纹”“沙柱”“沙帘”等神奇的景观，并随时间段、季节、气象条件等因素不断变化。此外，沙丘中还有巨大的洼地，因形似而得名“研钵”。其中一个名为“追后研钵”的洼地深达20米。
畅享沙丘风光的方式很多，既可以在沙丘上悠闲漫步，也能骑上骆驼观光，还可以坐滑翔伞从空中俯瞰沙丘美景……
2010年，“鸟取沙丘地区”被联合国教科文组织列入“山阴海岸地质公园（世界地质公园网络成员）”中。
交通
- 在JR鸟取站乘坐开往鸟取沙丘方向的公交车，在鸟取沙丘站下车（周末及节假日可乘坐麒麟狮子环线公交）
- 谷歌地图
编辑协助
- 鸟取县观光交流局 国际旅游室
- 公益社团法人 鸟取县观光联盟
- 鸟取县旅游指南门户网站：鸟取观光指南 “鸟取沙丘”介绍页
标题图片：骑骆驼游沙丘
文内及标题图片，均有鸟取县提供
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(*1) ^ 天然纪念物，指被认定为具有很高学术价值的动植物（包括栖息地、产地）和重要的地质矿物等——译注