冈山县的自然和景点（1） 鹫羽山，纵览濑户大桥雄姿

Guideto Japan

鹫羽山



浪漫的日落观赏地，吸引游客纷至沓来

濑户内海国立公园，与云仙天草国立公园、雾岛锦江湾国立公园在1934年一同被认定为国立公园，是日本最早的国立公园之一。鹫羽山则是濑户内海国立公园中的代表性景点，因形似展翅的巨鹫而得名。

鹫羽山山顶有一座眺望台，在这里可将长达10公里的濑户大桥尽收眼底。大桥与点缀在濑户内海上的约50座岛屿绘就而成的画卷美得令人屏息。从山脚到山顶（133米）有一条散步道，可以一边悠闲漫步，一边尽情欣赏濑户内海众多岛屿织就的美景。

落日余晖下的濑户内海与大桥的剪影已入选“日本百大日落美景”中。

交通

编辑协助

公益社团法人 冈山县观光联盟

冈山县旅游信息门户网站： 冈山观光WEB “鹫羽山”介绍页

标题图片：从山顶展望台一览濑户大桥全貌

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