冈山县的自然和景点（2） 犬岛，日本现代美术的圣地

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犬岛



造形作家河埜龙三的作品“犬岛的岛犬”

濑户内海中的犬岛，与直岛和丰岛一起，是闻名世界的艺术活动“直岛贝尼斯艺术之地”的舞台。犬岛精炼所美术馆是在大约100年前停产的炼铜厂遗迹上建造的博物馆，由现代美术作家柳幸典以三岛由纪夫为主题创作的艺术作品和建筑师三分一博志设计的建筑构成。

犬岛“房屋项目”，是通过融入了犬岛的风土与历史的建筑和艺术来改造犬岛村落的社区振兴计划，由5座画廊和“石匠之家遗址”组成。在SANAA(*1)建筑事务所的女建筑师妹岛和世等人打造的艺术空间中，展示着丰富多样的艺术家作品。

岛内禁止汽车驶入，只能步行，但只需约1小时即可环岛一周。岛上有住宿设施、露营地、海水浴场、植物园，既能尽情拥抱艺术，也可纵享悠闲的海岛时光。

交通

编辑协助

公益社团法人 冈山县观光联盟

冈山县旅游信息门户网站： 冈山观光WEB “犬岛”介绍页

标题图片：犬岛海水浴场的石雕“Sketch”。犬岛也是知名的石材产地

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