鸟取县的自然和景点（2） 浦富海岸，奇岩怪石与透明海洋构成的自然奇观
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浦富海岸
浦富海岸位于鸟取沙丘以东约13公里处，蜿蜒曲折的岬角与海湾、风浪冲蚀形成的奇岩绝壁、透明度高达25米的清澈海洋，共同绘就出一副极富张力的自然画卷。长达15公里的里亚斯型海岸(*1)在不同时间段会呈现出不同的奇观异景。
浦富海岸共有166座大小不等的岛屿、16个隧道（口）和6个洞窟。2010年，这一带被联合国教科文组织列入世界地质公园“山阴海岸地质公园”的“岩美区”。
“浦富海岸自然探访道”起始于网代渔港北端，沿海岸绵延3公里，途中设有许多观景台，可以近距离感受奇岩怪石带来的震撼。此外，游客还可以乘坐“浦富号小型船”靠近岩礁，来一场惊心动魄的探险，或是乘坐“环岛游览船”，悠然地穿行于各岛间，感受无与伦比的海洋风光。
交通
- 从JR鸟取站出发，驾车约30分钟；从鸟取沙丘出发，驾车约15分钟
- 谷歌地图
编辑协助
标题图片：浦富海岸的惊涛骇浪刻凿出惊心动魄的景观
文内及标题图片，均由鸟取县提供
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(*1) ^ 里亚斯型海岸，特点是海岸线呈曲折的锯齿状，多岬角、港湾——译注