鸟取县的自然和景点（2） 浦富海岸，奇岩怪石与透明海洋构成的自然奇观

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浦富海岸



千贯松岛与观光船

浦富海岸位于鸟取沙丘以东约13公里处，蜿蜒曲折的岬角与海湾、风浪冲蚀形成的奇岩绝壁、透明度高达25米的清澈海洋，共同绘就出一副极富张力的自然画卷。长达15公里的里亚斯型海岸(*1)在不同时间段会呈现出不同的奇观异景。

浦富海岸共有166座大小不等的岛屿、16个隧道（口）和6个洞窟。2010年，这一带被联合国教科文组织列入世界地质公园“山阴海岸地质公园”的“岩美区”。



白色沙滩与奇岩怪石构成的神秘美景

“浦富海岸自然探访道”起始于网代渔港北端，沿海岸绵延3公里，途中设有许多观景台，可以近距离感受奇岩怪石带来的震撼。此外，游客还可以乘坐“浦富号小型船”靠近岩礁，来一场惊心动魄的探险，或是乘坐“环岛游览船”，悠然地穿行于各岛间，感受无与伦比的海洋风光。

交通

编辑协助

鸟取县观光交流局 国际旅游室

公益社团法人 鸟取县观光联盟

鸟取县旅游指南门户网站： 鸟取观光指南 “浦富海岸”介绍页

标题图片：浦富海岸的惊涛骇浪刻凿出惊心动魄的景观

文内及标题图片，均由鸟取县提供

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