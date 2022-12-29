富山县的自然和景点（10） 雪之大谷，近距离感受巨大雪壁

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雪之大谷

“室堂枢纽站”位于海拔2450米之处，是立山黑部阿尔卑斯山岳游览路线的最高点，以日本海拔最高的铁路车站而闻名，冬季因大雪而封锁。室堂枢纽站附近的山谷积雪尤深，在铲除道路积雪后，形成了道路被两侧高达10至20米的雪壁夹于其间的壮观景象，名曰“雪之大谷”。



在触手可及之处感受高达20米的雪壁

“立山 雪之大谷散步”活动于每年4月中旬至6月中旬举行，届时会开放始于室堂枢纽站、长约500米的路线，游客可以近距离感受巨大的白雪墙壁带来的震撼。活动期间还会设置“巨大雪窑洞”和“大型雪中迷宫”，每年都吸引着众多游客造访。尽管是春天，但周围山中依然留有很深的积雪，最高温度也只有10度左右，因此若要前来游玩，一定要“全副武装”，做好御寒保暖的准备。

交通

编辑协助

富山县观光 交通 地域振兴局 观光振兴室

公益社团法人 富山观光推进机构

富山县旅游官方网站： 富山观光指南 “雪之大谷”介绍页

标题图片：除雪后夹在约500米的高耸雪壁之间的道路，场面十分壮观

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