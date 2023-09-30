冈山县的自然和景点（3） 奥津溪，西日本著名的红叶观赏地

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奥津溪



夜雨中，景观灯中的红叶林另有一番风情

奥津溪位于流经冈山县东部的吉井川上游，奥津温泉以南。在花岗岩柱状节理和流水侵蚀下形成的长达3公里的溪谷，景色变幻多姿，被认定为日本的国家名胜。沿着山涧长约800米的散步道漫步，可以尽享壶穴群等被誉为奥津八景的溪谷美景。壶穴是河底石头随水流冲击在花岗岩河床上磨蚀而成的凹穴，奥津溪一带的壶穴群大小不等共有十多个，在全日本也极为罕见。

春日绿意盎然，冬季雾凇沆砀，奥津溪的四季有着各不相同的魅力。其中最具人气的季节是11月上旬到中旬，也就是观赏秋季红叶的时候。粗砺的岩石与鲜艳的红叶、枫叶和银杏叶交相辉映，每年的这个时节都会有约10万名游客慕名而来。

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冈山县旅游信息门户网站： 冈山观光WEB “奥津溪”介绍页

标题图片：冈山县的红叶胜地奥津溪

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