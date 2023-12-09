冈山县的自然和景点（4） 神庭瀑布，白瀑与日本猕猴织就的美丽画卷
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神庭瀑布
西日本屈指可数的瀑布，亦是赏枫胜地
神庭瀑布位于冈山县中北部的真庭市，高110米，宽20米，以“中国地方(*1)”规模最大的瀑布而驰名远近。神庭瀑布是日本的国家指定名胜，入选“日本百大名胜”“日本百大瀑布”。神庭瀑布周边一带被划为冈山县立自然公园，设有散步道和停车场。
公园内的溪谷景色，尤以秋季为佳，美不胜收，神庭瀑布在漫山遍野的红叶中倾泻而下，甚是壮观。走近瀑布，抬头仰望断崖绝壁，一条白练自天而降，飞溅起无数水花，磅礴的气势令人震撼。此外，瀑布的顶部呈落差较小的阶梯状，这种景象也十分奇特。
神庭瀑布附近栖息着约200只日本猕猴，在这里既能观赏壮丽的瀑布，又能见到憨态可掬的猴儿，吸引了许多游客慕名而来。不过，这些猴子是野生的，因此并不是每天都能看到。
交通
- 从JR中国胜山站打车约10分钟到达
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编辑协助
标题图片：在漫山红叶中飞流直下的神庭瀑布
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(*1) ^ 中国地区，包括现今的鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县5县——译注