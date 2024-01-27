冈山县的自然和景点（5） 蒜山高原，西日本屈指可数的高原度假胜地

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蒜山高原



骑着租赁自行车，在蒜山高原的自行车道上欣赏风景

田园牧歌式的草原度假胜地

蒜山高原位于冈山县真庭市北部，延展于蒜山三山——上蒜山、中蒜山和下蒜山山麓，海拔500至600米，东西长20公里，南北宽10公里。这里奶酪畜牧业发达，主要饲养原产于英国泽西岛的娟姗牛，广袤的牧草地，葱翠欲滴，是西日本著名的高原度假胜地，周围一带也是大山隐岐国家公园的一部分。

这里首推的景点，是“蒜山泽西园”。它由蒜山乳业协同组合（相当于农业合作社——译注）直营，是饲养娟姗牛、生产乳制品的工厂。在这里，你可以与奶牛们近距离接触，参观乳制品工厂，还能购买行销全国的“蒜山娟姗酸奶”等人气特产。4月下旬至11月中旬是放牧期，一边漫步，一边欣赏田园牧歌般的高原风光，也不失为一种乐事。

此外，蒜山高原上拥有丰富多样的旅游设施，例如使用当地产的山葡萄酿造葡萄酒的“蒜山酒庄”、栽培应季鲜花和草本植物、面积广阔的“蒜山香草花园Herbill”等等。蒜山高原上还建有30公里一圈的自行车道，并设有6个自行车出租处，游客可以轻松享受骑行乐趣。冬天则会开放“蒜山熊谷（Bear Valley）滑雪场”，在这里，一年四季都能尽享悠闲惬意的度假生活。

交通

编辑协助

公益社团法人 冈山县观光联盟

冈山县旅游信息门户网站： 冈山观光WEB “蒜山高原”介绍页

标题图片：冬季的蒜山高原

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