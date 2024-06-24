冈山县的自然和景点（6） 满奇洞，LED灯下的梦幻景色

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满奇洞



LED灯光营造出愈发神秘的氛围

神秘幽玄的钟乳石洞

满奇洞位于冈山县新见市，是一座长450米，最宽处25米的钟乳洞，相传它是在江户时代（1603-1868年）末期由一个追捕貉的猎人发现的。这是一座横向延伸的水平洞，上下起伏较少，大约30分钟就可以轻松参观完。

入口附近被盆缘石灰石环绕的水塘“千枚田”，因多次出现在悬疑电影《八墓村》中而闻名。洞内同样看点满满，比如在“龙宫”中，你可以看到大量钟乳管、钟乳柱和石柱；在“梦之宫殿”中，交错的断层地貌展现在你眼前。在洞内深处的地底湖上，架着一座朱红色的“龙宫桥”，呈现出一派梦幻景象。2014年安装了彩色LED照明灯后，洞中的气氛更显神秘。

交通

编辑协助

公益社团法人 冈山县观光联盟

冈山县旅游信息门户网站： 冈山观光WEB “满奇洞”介绍页

标题图片：地底湖上梦幻般的“龙宫桥”

（日文公开于2019年1月14日）

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