九州北部的国立公园：活火山、碧海和群岛交织成的美景

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九州四面环海，活火众多，受海浪侵蚀的海岸线和雄壮的山脉，交织出壮丽的美景；海面上岛屿无数，火山恩赐的温泉，热气氤氲，更是为这里的自然景致增色不少。此次，我们将通过一些绝美的风景图片为您介绍位于九州北部的国立公园。

云仙天草国立公园（长崎县、熊本县、鹿儿岛县）



从仁田峠第二瞭望台眺望普贤岳（图片：九州观光推进机构）

1934年（昭和9年），“云仙国立公园”入选日本首批国立公园；1956年，熊本县天草地区也加入其中，合称为“云仙天草国立公园”。耸立于长崎县岛原半岛的云仙岳，自然资源丰富，温泉热气蒸腾，再加上熊本天草地区和鹿儿岛县之间八代海上的众多小岛，勾勒出一幅动人的美景。

由20余座山脉相连而成的云仙岳是著名的活火山。上世纪90年代前半期的普贤岳平成喷发中，发生了大规模的火山碎屑流，由此诞生了现今云仙岳的最高山峰“平成新山”（海拔1483米）。岛原半岛三面环海，由雄壮的山脉和蔚蓝的大海交织而成的绝美景色随处可见。云仙温泉的“地狱地带”，弥漫缭绕着自火山喷气孔升腾而出的白色蒸汽，也是一个为游人喜爱的散步景点。



云仙岳最高峰“平成新山”，是半个世纪前才形成的（图片：九州观光推进机构）



云仙温泉胜地，有30余处温泉。这一带白色蒸汽缭绕，空气中弥漫着硫磺气味，因而有“地狱”之称（图片：PIXTA）

在天草地区，以北端大矢野岛和上岛之间的“天草松岛”为代表，群岛海景颇具魅力。海蚀作用形成的海岸线复杂多变，水下珊瑚亦绚丽多彩。下岛和岛原半岛之间的海域中，生息着东方宽吻海豚，游客可以在船上观赏海豚戏水。

以国立公园一带为中心，这两个地区还分别被指定为“岛原半岛地质公园”和“天草地质公园”。此外，这里还以江户初期的“岛原、天草之乱”的舞台而闻名，许多历史悠久的教堂等，都是——世界文化遗产“长崎与天草地区的地下基督教相关遗产”的组成部分，游客可以漫步其间，缅怀历史。

（1934年3月16日被指定为国立公园，面积28279公顷）



从天草上岛的高舞登山瞭望台眺望天草松岛的夕阳美景。远方是岛原半岛（图片：PIXTA）



在位于南岛原和天草下岛之间的早崎海峡，一年四季都可以看到海豚（图片：九州观光推进机构）

阿苏九重国立公园（熊本县、大分县）



从北外轮山的大观峰眺望破火山口的水田地带和阿苏五岳。正在喷烟的是中岳（图片：PIXTA）

耸立于巨大破火山口（指火山爆发形成的火山口，因受到破坏而形成的锅形洼地——译注）的熊本阿苏山及其东北方的大分县九重群山、由布岳、鹤见岳的火山群，它们与四周远近绿意盎然的高原地带共同构成了“阿苏九重国立公园”。自驾游人气路线“Yamanami高速公路”始于阿苏，穿过九重群山，一直通到别府市。漫步高原和湿地之后，你可以泡进温泉，舒缓疲劳，尽享火山的恩赐。

阿苏山是高岳、中岳、根子岳、杵岛岳、乌帽子岳这五座山的总称，拥有一个南北长25公里，东西达18公里的破火山口。在火山烟云扶摇直上的中岳，游客可以对喷火口探视个究竟，这样的地方可以说是世间少有。近处有悠然恬静的草千里滨、呈优美圆锥形的喷火口遗迹米冢等。此外，环绕破火山口的外轮山同样是自然资源丰富，景色优美。



冬季银装素裹的中岳喷火口。游客可以驾车或乘坐缆车近距离观赏（图片：九州观光推进机构）



草千里滨是直径约1公里的喷火口遗迹。草原、池塘，景色壮美（图片：九州观光推进机构）



米冢据称形成于约3000年前。山顶留有喷火口遗迹（图片：九州观光推进机构）

九州杜鹃等高原植物为九重群山变化万端的独特火山景色更添了一份色彩，久住高原和饭田高原上草原一望无际，有被列入国际湿地公约《拉姆萨尔公约》的“九重坊水流和蓼原湿地”，旅游景点众多。



“Yamanami高速公路”始于阿苏，穿过九重群山，直通别府。途中经过饭田高原的长者原（图片：九州观光推进机构）



蓼原湿地位于海拔1000米的长者高原，生长着种类繁多湿地沼泽植物（图片：九州观光推进机构）



平治岳上一片“九州杜鹃”的花海，放眼眺望九重群山，中间是三俣山，山麓是“坊gatsuru”湿地（图片：九州观光推进机构）

阿苏九重国立公园的最北端，有由布岳和鹤见岳，它们是著名汤布院温泉和别府温泉的源头。连绵起伏的山脉十分壮美，登上山顶，由布院盆地、别府湾、九重群山的美景一览无遗。

（1934年12月4日被指定为国立公园，面积72678公顷）



从由布岳眺望鹤见岳（图片：九州观光推进机构）

西海国立公园（长崎县）



福江岛的大濑崎断崖。高逾百米的断崖，绵延15公里（图片：九州观光推进机构）

“西海国立公园”位于长崎县西北部。该公园分为两个部分，即从佐世保湾俵浦半岛北侧至平户市的九十九岛及平户岛组成的“西海地区”和由五岛列岛组成的“五岛地区”。沉降海岸和多达400座大小不一的岛屿风光，别具特色。

九十九岛地区散布着多达208座小岛，岛屿密集度堪称为日本之最。南九十九岛是深受游人喜爱的度假胜地；在长串山公园，可将北九十九岛尽收眼底，还以杜鹃花而闻名。平户岛上分布着各种火山岩，在佐志岳和志志伎山，可以欣赏到侵蚀作用下的火山地形、川内峠和安满岳的熔岩台地等独特景观。



从石岳瞭望台上拍摄的南九十九岛风光（图片：九州观光推进机构）



长串山公园的杜鹃花海及远方的北九十九岛（图片：PIXTA）



平户市的人气景点玄武岩熔岩台地“川内峠”，在此可以远眺玄海滩和北九十九岛（图片：PIXTA）

位于东海的五岛列岛长约80公里，由七个大岛和周围140多个小岛组成。受海水侵蚀，这里的海岸线错综复杂，内陆地带则绿意葱茏，风景柔美。世界文化遗产“长崎及天草地区的地下基督教相关遗产”中的那些历史悠久的教堂便分布在这里。岛上还有许多美丽的海滩，近年来已成为人气的观光景点。

（1955年3月16日被指定为国立公园，面积24646公顷）



如今的无人岛野崎岛上，坐落着建造于1908年的野首教堂（图片：PIXTA）



群山环绕中的福江岛高滨海水浴场的白色沙滩，是一处人气景点（图片：九州观光推进机构）

濑户内海国立公园（大分县、福冈县）



从门司的和布刈公园第二观景台眺望关门海峡（图片：PIXTA）

“濑户内海国立公园”是日本中面积最大的国立公园，东起大阪府及和歌山县，西至九州的大分县和福冈县，横跨1府10县，包括内海，其面积超过90万公顷。

该公园在大分县的指定区域为国东半岛的两子山山顶附近地区和北侧海域上的姬岛等地；福冈县的唯一指定区域，为关门海峡九州一侧的布刈公园（北九州市门司）附近地区。

（1934年3月16日被指定为国立公园，面积66934公顷）



姬岛观音崎的黑曜石断崖峭壁（图片：九州观光推进机构）

标题图片：从俵浦半岛的展海峰，眺望西海国立公园九十九岛的夕阳美景（图片：PIXTA）

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