九州南部的国立公园：屋久岛和奄美群岛，蔚蓝的大海和葱郁的群山

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九州四面环海，活火众多，受海浪侵蚀的海岸线和雄壮的山脉，交织出壮丽的美景；海面上岛屿无数，火山恩赐的温泉，热气氤氲，更是为这里的自然景致增色不少。此次，我们将通过一些绝美的风景图片，为您介绍位于九州南部的国立公园。

雾岛锦江湾国立公园（鹿儿岛县、宫崎县）



中央前方是雾岛山最高峰“韩国岳”，其右侧为火口湖“大浪池”，左后方为新燃岳（海拔1421米）和高千穗峰 （图片： K.P.V.B）

雾岛山是由传说中的天孙降临之地——灵山“高千穗峰”（海拔1574米）及最高峰“韩国岳”（海拔1700米）等组成的火山群，横跨宫崎县和鹿儿岛县。1934年（昭和9年），包括雾岛山周边区域在内的“雾岛国立公园”成为日本首批指定的三个国立公园之一。30年后，锦江湾国定公园和屋久岛地区被编入其中，成为“雾岛屋久国立公园”。2012年（平成24年），“屋久岛国立公园”从中分离出去后，诞生了现在的“雾岛锦江湾国立公园”。

北部的雾岛地区，连绵着20多座大大小小的火山于此，火口湖、温泉的热气、高原植物等共同交织成一幅壮丽的美景。作为神话舞台的高千穗河滩、雾岛神宫和雾岛温泉，吸引了大量游客来访。



出现在日本神话中的“天逆鉾”，矗立在高千穗峰山顶（图片：PIXTA）



从赏枫胜地大浪池眺望韩国岳 （图片： K.P.V.B）



据传建于6世纪的雾岛神社，是深受游客欢迎的灵地（图片： K.P.V.B）

要说锦江湾的代表性景点，那就是现在还在喷烟的樱岛。樱岛位于鹿儿岛县县政府所在地鹿儿岛市的对岸。人们可以从各处欣赏到城市与活火山共同演绎出的独特景致。搭乘渡轮前往樱岛，你可以在樱岛游客中心了解到樱岛喷火历史及其原理，在樱岛熔岩海滨公园、展望台等景点，可以近距离感受到火山的气息。

九州本土最南端的佐多岬，生长着许多亚热带植物。在西侧萨摩半岛的南端，你可以欣赏到开闻岳、知林岛等独具风情的景色。

（1934年3月16日被指定为国立公园，面积36586公顷）



空中俯瞰锦江湾的樱岛和鹿儿岛市的沿岸地区（图片： K.P.V.B）



早春时节，从岛津家别墅“仙巌园”眺望樱岛（图片： K.P.V.B）



在樱岛熔岩海滨公园，可以一边享受足浴，一边悠闲地眺望樱岛（图片： K.P.V.B）



从萨摩半岛最南端的长崎鼻眺望开闻岳（图片： K.P.V.B）



天气晴朗时，从佐多岬可以望见屋久岛和种子岛。距离佐多岬50米处的大轮岛上，耸立着日本最古老的灯塔之一“佐多岬灯塔”（图片： K.P.V.B）

屋久岛国立公园（鹿儿岛县）



在屋久岛的白谷云水峡，被苔藓覆盖的森林中，流淌着数条清澈的细流。图为“幽灵公主之森”（图片：PIXTA）

屋久岛位于佐多岬往南约60公里处，1993年被列入联合国教科文组织（UNESCO）的世界自然遗产名录。以屋久岛山岳地带为中心的地区，与漂浮于西南偏西方向12公里海上的口永良部岛，共同组成了“屋久岛国立公园”。

屋久岛周长约130公里，海拔千米以上的山峰有40多座，其中包括1935米的九州最高峰宫之浦岳、1886米的永田岳和1831米的黑味岳等，有“海上阿尔卑斯”之称。岛上沿海地区全年气候温暖，内陆地区昼夜温差大，降雨多，因此，植被葱郁丰富。尤其是以“绳文杉”为代表的屋久杉，自然生长于海拔500米以上地区，是日本杉树特有种中地处最南端且规模最大的杉树群落。



九州最高峰宫之浦岳，春天屋久杜鹃和马醉木竞相绽放，冬天则是银装素裹，大雪冠顶（图片：PIXTA）



屋久杉中最大的绳文杉，树龄逾2000年（图片：九州观光推进机构）



在降水丰沛的屋久岛的山间，有许多清澈的溪流和著名的瀑布。图为落差88米的大川瀑布（图片： K.P.V.B）



作为海龟产卵地而闻名的人气海滨“永田乡间海滨”（图片：PIXTA）

口永良部岛是一座面积约36平方公里的小火山岛，由两个火山群相连成葫芦状。东侧的新火山群地区，有海拔657米的最高峰“古岳”和频繁喷火的“新岳”（海拔626米），两者打造出雄壮的火山美景。海岸线受海浪侵蚀，海蚀崖和洞窟等变化万端的地形值得一看。

（2012年3月16日被指定为国立公园，面积24566公顷）



从海上眺望海蚀崖对面正在喷烟的新岳（图片：PIXTA）



从古岳西侧山麓，眺望常绿阔叶林深处、位于岛屿西部的番屋峰（图片：PIXTA）

奄美群岛国立公园（鹿儿岛县）



雄壮的红树林簇生地和奄美的群山（图片： K.P.V.B）

“奄美群岛国立公园”是2017年被指定的最新国立公园它鹿儿岛县南端，从奄美大岛往南，一直延伸至加计吕麻岛、德之岛、冲永良部岛、与论岛等岛屿。这些岛屿环绕在有“奄美蓝”之称的碧海之中，岛上遍布着亚热带常绿阔叶林，繁衍生息着当地特有的珍稀动植物。岛上的居民保留着人独特的生活习俗，岛歌和丰收祭等传统文化代代传承。

群岛中海拔694米的最高峰“汤湾岳”耸立于奄美大岛。岛上有“活化石”笔筒树簇生的金作原原生林、住用红树林等，植被丰富，郁郁葱葱。和加计吕麻岛之间大岛海峡，沉降海岸地形错综复杂，是观看落日美景的胜地。



金作原原生林中的笔筒树，让人想起原始时代（图片：PIXTA）



退潮时出现的“心岩”，是奄美的人气景点（图片：PIXTA）



大岛海峡的夕阳美景。太阳在加计吕麻岛方向落下（图片：PIXTA）



祈愿五谷丰登，秋名村落的“平濑Mankai”活动（图片： K.P.V.B）

在第二大岛德之岛上，美景胜地随处可见，比如被岩礁环绕的白色沙滩“畦海岸”、花岗岩巨石相连的“Mushiro濑”、断崖连绵的犬田布岬等。冲永良部岛的珊瑚礁洞Fucha、退潮时才出现在与论岛海上的百合滨等，绝美景点，数不胜数。

（2017年3月7日被指定为国立公园，面积42181公顷）



德之岛Mushiro濑的壮美景观。海岸附近丛生着用作“大岛紬”（奄美群岛一种传统纺织品——译注）染料的蔷薇科灌木车轮梅（图片： K.P.V.B）



浮潜胜地百合滨，海浪在沙滩上绘出美丽的纹路（图片： K.P.V.B）

标题图片：与论岛的海滨 （K.P.V.B）

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