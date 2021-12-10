关西的国立公园：连接圣地的山岳地带和地貌丰富的海边美景

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贯穿吉野山和熊野三山的巡礼路沿途的群山和峡谷，日本海沿岸狂野的海岸线和鸟取沙丘、娴静的濑户内海边......本篇将通过绝美的照片带你去逛一逛关西的国立公园。

吉野熊野国立公园（奈良县、和歌山县、三重县）



熊野古道的中边路（图片：公益社团法人 和歌山县观光联盟）

吉野熊野国立公园占地极广，起自纪伊半岛中央部的吉野山，绵延向南的大峰山脉和大台原山的山岳地带、点缀着优美峡谷的北山川和熊野川流域，一直到本州最南端的熊野滩海岸线。吉野的金峰山寺和熊野三山等的神社寺庙，还有连接这些社寺的巡礼路及其周边名胜古迹，于2004年作为“纪伊山地灵场和参诣道”打包入选联合国教科文组织的世界文化遗产名录。

说到奈良县吉野山的绝色美景，当属有着“一目千本（一眼望去就能看到一千棵树——译注）”美誉的樱花。从海拔较低的“下千本”到“中千本”“上千本”，山体逐次披上粉红色霞衣，从4月上旬到4月末都是赏樱的好时候，花期长是一大亮点。贯穿吉野山和熊野三山的山道长约170km，为修验道的行者所开辟。大峰山脉有以八经岳（海拔1915m）为代表的海拔均在1500m之上的群峰绵延，纵贯主棱线的大峰奥驱道地势险峻，一路上都是等着登山高手去挑战的难关。



山樱给吉野山披上粉红色的霞衣。正所谓“一目千本”（图片：PIXTA）



眺望大峰山脉的佛生岳、七面山、八经岳、弥山（图片：PIXTA）

大峰山东面，奈良县和三重县的交界处，有国内屈指可数的多雨地带“大台原”，可在山顶附近的游步道远眺气势宏伟的断崖绝壁和日本少有的原生林。以大台原及其西面的伯母峰为源头流域的北山川沿着纪伊山地蜿蜒流淌，在和歌山与熊野川汇合。下流处瀞峡的V字谷尤其闻名，下瀞的“瀞八丁”区域被指定为国家特别名胜和天然纪念物。



从大台原上约800m的断崖大蛇嵓上欣赏远处的秋色



在红叶围绕的瀞峡行驶的喷水推进船（图片：公益社团法人 和歌山县观光联盟）

熊野三山是熊野本宫大社、熊野速玉大社、熊野那智大社的总称，自古就是与吉野山齐名的圣地。一年到头前来参拜的游客络绎不绝，周围还有那智瀑布和熊野本宫温泉乡等众多观光景点。纪伊半岛南部的海岸线点缀着白滨的千畳敷、三段壁、桥杭岩等风景胜地，珊瑚和热带鱼生息的海域深受潜水爱好者欢迎。

（1936年2月1日被指定为国立公园，面积61406公顷）



熊野本宫大社（田边市）（图片：公益社团法人 和歌山县观光联盟）



熊野速玉大社（新宫市）（图片：公益社团法人 和歌山县观光联盟）



被称为“川之参诣道”的熊野川（图片：公益社团法人 和歌山县观光联盟）



串本町的桥杭岩有大小四十多个怪石林立（图片：公益社团法人 和歌山县观光联盟）

山阴海岸国立公园（京都府、兵库县、鸟取县）



风描绘出的“风纹”，时刻改变着鸟取沙丘的面孔（图片：鸟取县）

山阴海岸国立公园，覆盖了从京都丹后半岛西部到鸟取沙丘约75km长的日本海沿岸地带。幅员辽阔的里亚斯型海岸地貌丰富，有海蚀崖和岩礁、洞穴，入海口有沙土堆积，可欣赏以鸟取沙丘为代表的壮美风景。

京丹后市西部的海岸线上，有可观赏浪蚀台地（abrasion platform）的五色滨，夏季的人气海滩丹后沙丘，还有久美滨湾和日本海之间的砂州小天桥等，景胜数之不尽。



五色滨随处可见五颜六色的玉石（图片：PIXTA）



日本海（左）和久美滨湾（右）之间的小天桥，因与天桥立相似而得名（图片：PIXTA）

兵库的但马地区北端除了有日和山海岸、穴见、Hasakari岩、旭洞门等岩石肌理给人深刻印象的景胜之外，竹野滨和今子浦的海水浴场也人气爆棚。鸟取的海岸附近还有菜种五岛和千贯松岛等小岛和岩礁都非常有趣。



从日和山海岸的断崖俯瞰岩礁。最远处有小亭子的岛屿是“后岛”，据传浦岛太郎就是在这座无人岛上打开了玉手箱（图片：兵库观光本部）



据说是洞顶崩塌后夹在中间的切滨Hasakari岩（图片：兵库观光本部）



中间偏左是浦富海岸的千贯松岛。据传鸟取藩第二代藩主池田纲清曾赞道：“谁能将这棵松树连着岩石一起搬到我院子里，就赏银千贯。”（图片：鸟取县）

日本最大的沙丘“鸟取沙丘”东西长16km，南北长2.4km。这里有丰富的体验活动，如骑骆驼、滑翔伞，沙丘平衡车等。沙丘有美丽的风纹，夕阳壮美，夜里还能看到海上的点点渔火，冬季则是银装素裹的白雪世界，全年都能欣赏到不同的风情。

（1963年7月15日被指定为国立公园，面积8783公顷）



鸟取沙丘可体验骑骆驼（图片：鸟取县）



暮色中浮现出沙丘的剪影和远处的渔火（图片：鸟取县）

濑户内海国立公园（大阪府、兵库县、和歌山县）



淡路岛和德岛县鸣门市中间出现的“鸣门涡潮”。据说最大能到30m（图片：兵库观光本部）

日本占地最广的国立公园“濑户内海国立公园”东起大阪与和歌山，西至九州的大分与福冈，横跨1府10县，如果含海域在内，面积超过90万公顷。

大阪湾南端的岬町是大阪唯一的自然海滨，除了海水浴，还有赶海、垂钓、皮划艇等众多海边休闲项目。纪淡海峡的友岛群岛上，郁葱的树林中还保留了日本军事要塞的废墟，近些年因与动画电影《天空之城》的世界观相似而引发热议，观光船人气爆棚。



大阪岬町的泉南里海公园 可享受多种海边休闲项目 （图片：PIXTA）



从深山第一炮台遗迹的瞭望台眺望友岛（图片：公益社团法人 和歌山县观光联盟）



友岛的第三炮台遗迹（图片：公益社团法人 和歌山县观光联盟）

兵库县的六甲地区、西播磨的海岸地点也在指定区域内，但还是淡路岛周边最有魅力。除了明石海峡，别称“淡路桥立”的成岛、鸣门海峡的涡潮，濑户内海的代表性景观都可看到。

（1934年3月16日被指定为国立公园，面积66934公顷）



暮色中的明石海峡大桥（图片：兵库观光本部）



淡路岛东部约3km的砂州成岛 （图片：PIXTA）

标题图片：熊野那智瀑布和青岸渡寺的三重塔（图片：公益社团法人 和歌山县观光联盟）

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