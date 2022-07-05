关东的国立公园（上篇）：从东京市中心可当日往返，绝美景点云集
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日光国立公园（枥木县、群马县、福岛县）
日光国立公园以枥木县北部的日光市为中心，跨枥木、群马、福岛三县。1934年（昭和九年）被指定为国立公园时，除了日光地区，还包含尾濑地区；1950年加入了奥鬼怒川、栗山地区以及那须甲子、盐原地区。2007年（平成十九年），其中的尾濑地区独立成为“尾濑国立公园”，余下区域便形成了现在的日光国立公园。
占公园大半面积的是那须火山带上的山岳，以北关东最高峰白根山（海拔2578米）为首，还有世界文化遗产“日光神殿与庙宇”散布其间的男体山（海拔2486米）和火山活动频繁的那须岳（海拔1917米）等，多座海拔2000米级别的山岳绵延相连。山麓是广袤的高原和湿地，湖沼、名瀑、溪谷等水景亦有万千姿态，到了红叶季节更添别具一格的美。
从东京出发可当日往返，日光鬼怒川因而备受游客的青睐。代表性的景点有属于世界文化遗产“日光神殿与庙宇”的东照宫、二荒山神社、轮王寺，还有中禅寺湖、华严瀑布、伊吕波坡等。这里还不乏休闲娱乐设施，有日光汤元和鬼怒川的温泉乡，还有日光江户村、东武世界广场等。
那须甲子、盐原地区也是著名的避暑和温泉胜地。除了那须高原、盐原溪谷、沼泽湿地等必去的景点外，近年向公众开放的那须御用邸（皇家别墅——译注）部分土地，即那须平成森林也很有人气。
（1934年12月4日被指定为日本国立公园，面积为11.4908万公顷）
尾濑国立公园（群马县、枥木县、福岛县、新潟县）
尾濑国立公园跨群马、福岛、新潟三县，是日本国家特别天然纪念物，还入选《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》(又称《拉姆萨尔公约》）的“国际重要湿地名录”。1934年（昭和九年）作为日光国立公园的一部分被指定为国立公园，2007年（平成十九年）独立出来，与其周边的会津驹岳、田代山、帝释山等区域合并成为一座新的国立公园。
这里有占地面积约760公顷、日本数一数二的山岳湿地——尾濑原和位于海拔1660米处的堰塞湖——尾濑沼，在东北地区最高峰燧岳（海拔2356米）和群马县东北部至佛山（海拔2228米）等群山的环抱之下，景色绝佳。
尾濑因合唱曲《夏日的回忆》而广为人知。歌词中提到的水芭蕉（即堪察加沼芋）被很多人误以为在盛夏开花，其实它的花期是5月下旬到6月上旬。除了水芭蕉，这里还有很多美丽的花草，如尾濑草、大苞萱草、山鸢尾、金光花等。公园里配套修建了湿地木道和登山道，游客可尽享多彩的徒步路线。
（2007年8月30日被指定为日本国立公园，面积为3.7200万公顷）
秩父多摩甲斐国立公园（埼玉县、东京都、山梨县、长野县）
东西长70千米，南北长40千米，占地面积广，这是离东京都中心最近的国立公园。最早名为“秩父多摩国立公园”，后来应山梨县（占公园面积的37%）的要求，从2000年起加上了“甲斐”，变更为现在的名称。
奥秩父山地由多座海拔2000米级别的高山组成，包括金峰山（海拔2599米）、甲武信岳（海拔2475米）、云取山（海拔2017米）、瑞墙山（海拔2230米）等。这里没有火山，故而温泉较少。不过千曲川、笛吹川、多摩川、荒川等重要河流都发源于此，因而溪谷众多，包括御岳升仙峡、西泽溪谷、奥多摩等，形成了千姿百态的景观。
由于往来东京交通便利，因此很多人前来登山、徒步、宿营、钓鱼、浅滩游。也因为疫情，特别是奥多摩和秩父三峰山等地都成了当日往返游的人气景点，热闹非凡。
（1950年7月10日被指定为日本国立公园，面积为12.6259万公顷）
标题图片：红叶季的中禅寺湖和华严瀑布 （枥木县观光物产协会）
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