关东的国立公园（上篇）：从东京市中心可当日往返，绝美景点云集

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红叶胜地日光国立公园有山峦、高原、溪谷，有神社佛阁、温泉等；尾濑国立公园以湿地美景闻名遐迩；秩父多摩甲斐国立公园往来东京交通便利，景点丰富。本文将为您一一介绍。

日光国立公园（枥木县、群马县、福岛县）



男体山和中禅寺湖的红叶美景。世界文化遗产“日光神殿与庙宇”散布其间 （图片：枥木县观光物产协会）

日光国立公园以枥木县北部的日光市为中心，跨枥木、群马、福岛三县。1934年（昭和九年）被指定为国立公园时，除了日光地区，还包含尾濑地区；1950年加入了奥鬼怒川、栗山地区以及那须甲子、盐原地区。2007年（平成十九年），其中的尾濑地区独立成为“尾濑国立公园”，余下区域便形成了现在的日光国立公园。

占公园大半面积的是那须火山带上的山岳，以北关东最高峰白根山（海拔2578米）为首，还有世界文化遗产“日光神殿与庙宇”散布其间的男体山（海拔2486米）和火山活动频繁的那须岳（海拔1917米）等，多座海拔2000米级别的山岳绵延相连。山麓是广袤的高原和湿地，湖沼、名瀑、溪谷等水景亦有万千姿态，到了红叶季节更添别具一格的美。



冬日白雪盖顶的日光白根山和中禅寺湖 （图片：PIXTA）



持续冒烟的那须岳主峰——茶臼岳（海拔1915米）（图片：枥木县观光物产协会）



奥日光的湿地——战场之原上盛开的蔷薇科苹果属三叶海棠 （图片：枥木县观光物产协会）



在鬼怒川溪谷乘船顺流而下 （图片：枥木县观光物产协会）

从东京出发可当日往返，日光鬼怒川因而备受游客的青睐。代表性的景点有属于世界文化遗产“日光神殿与庙宇”的东照宫、二荒山神社、轮王寺，还有中禅寺湖、华严瀑布、伊吕波坡等。这里还不乏休闲娱乐设施，有日光汤元和鬼怒川的温泉乡，还有日光江户村、东武世界广场等。



备受游客喜欢的红叶景点伊吕波坡 （图片：枥木县观光物产协会）



奥日光汤元温泉的源泉 （图片：枥木县观光物产协会）

那须甲子、盐原地区也是著名的避暑和温泉胜地。除了那须高原、盐原溪谷、沼泽湿地等必去的景点外，近年向公众开放的那须御用邸（皇家别墅——译注）部分土地，即那须平成森林也很有人气。

（1934年12月4日被指定为日本国立公园，面积为11.4908万公顷）



受火山气体影响而呈现出荒凉气息的景点——杀生石。照片中的步道一直通往那须高原瞭望台 （图片：枥木县观光物产协会）



红叶季游客如织的盐原溪谷上飞架着红叶谷大吊桥 （图片：枥木县观光物产协会）



2011年向公众开放的那须平成森林保留着山毛榉自然林 （图片：枥木县观光物产协会）

尾濑国立公园（群马县、枥木县、福岛县、新潟县）



尾濑的“草红叶”（到了秋季，山野的草变红变黄，像红叶一般——译注）和至佛山 （图片：群马官方旅行指南）

尾濑国立公园跨群马、福岛、新潟三县，是日本国家特别天然纪念物，还入选《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》(又称《拉姆萨尔公约》）的“国际重要湿地名录”。1934年（昭和九年）作为日光国立公园的一部分被指定为国立公园，2007年（平成十九年）独立出来，与其周边的会津驹岳、田代山、帝释山等区域合并成为一座新的国立公园。

这里有占地面积约760公顷、日本数一数二的山岳湿地——尾濑原和位于海拔1660米处的堰塞湖——尾濑沼，在东北地区最高峰燧岳（海拔2356米）和群马县东北部至佛山（海拔2228米）等群山的环抱之下，景色绝佳。



夏日，隔着尾濑沼眺望燧岳 （图片：PIXTA）



位于会津驹岳与中门岳之间山脊上的池沼 （图片：PIXTA）



只见川（发源于尾濑）上游的三条瀑布 （图片：PIXTA）

尾濑因合唱曲《夏日的回忆》而广为人知。歌词中提到的水芭蕉（即堪察加沼芋）被很多人误以为在盛夏开花，其实它的花期是5月下旬到6月上旬。除了水芭蕉，这里还有很多美丽的花草，如尾濑草、大苞萱草、山鸢尾、金光花等。公园里配套修建了湿地木道和登山道，游客可尽享多彩的徒步路线。

（2007年8月30日被指定为日本国立公园，面积为3.7200万公顷）



湿地里盛开的水芭蕉和雪色斑驳的至佛山 （图片：PIXTA）



大苞萱草和湿地木道 （图片：群马官方旅行指南）

秩父多摩甲斐国立公园（埼玉县、东京都、山梨县、长野县）



从巨型花岗岩——五丈岩所在的金峰山山顶眺望朝霞。照片左上角是富士山 （图片：PIXTA）

东西长70千米，南北长40千米，占地面积广，这是离东京都中心最近的国立公园。最早名为“秩父多摩国立公园”，后来应山梨县（占公园面积的37%）的要求，从2000年起加上了“甲斐”，变更为现在的名称。

奥秩父山地由多座海拔2000米级别的高山组成，包括金峰山（海拔2599米）、甲武信岳（海拔2475米）、云取山（海拔2017米）、瑞墙山（海拔2230米）等。这里没有火山，故而温泉较少。不过千曲川、笛吹川、多摩川、荒川等重要河流都发源于此，因而溪谷众多，包括御岳升仙峡、西泽溪谷、奥多摩等，形成了千姿百态的景观。



从甲武信岳遥望新雪初落的金峰山和白峰三山 （图片：PIXTA）



位于甲府市北部的国家特别名胜——升仙峡 （图片：山梨观光推进机构）



西泽溪谷的七釜五段瀑布 （图片：PIXTA）

由于往来东京交通便利，因此很多人前来登山、徒步、宿营、钓鱼、浅滩游。也因为疫情，特别是奥多摩和秩父三峰山等地都成了当日往返游的人气景点，热闹非凡。

（1950年7月10日被指定为日本国立公园，面积为12.6259万公顷）



人气高涨的三峰神社是关东数一数二的能量景点 （图片：一般社团法人埼玉县物产观光协会）



在奥多摩漂流 （图片：TCVB）

标题图片：红叶季的中禅寺湖和华严瀑布 （枥木县观光物产协会）

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