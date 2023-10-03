搭乘能登里山里海号列车，游览奥能登秋冬美景

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石川县的能登铁道是一条地方线路，连接JR七尾线七尾站和奥能登的穴水站。全长33.1公里，共设八个站点。与普通列车相比，能登里山里海号列车行驶缓慢，沿途可欣赏昔日的田园风光和景色秀丽的七尾湾。从深秋至来年春季，沿线各处都能品尝到当地特产“烤牡蛎”。从穴水站搭乘公交约40分钟可达轮岛市，梯田“白米千枚田”也是美不胜收。

能登半岛几乎位于日本列岛正中间，如弯曲的左手拇指般向日本海突出延伸。西岸和东岸风景各异，西岸奇岩峭壁连绵不绝，而被称为“内浦”的东岸则是一条平静的海岸线。

能登里山里海号列车沿着东岸的七尾湾缓缓行驶。浮在海面上的能登半岛宛如一个盖子，覆盖在湖面般风平浪静的七尾湾上。从七尾站到穴水站，行驶时间约为1小时，比逢站必停的普通列车要多花费20分钟左右。



至七尾站的交通路线：从东京站搭乘北陆新干线，两个半小时后抵达金泽站，再换乘IR石川铁道七尾线直通列车，1个半小时后抵达七尾站

能登里山里海号列车的外观是象征日本海的深蓝色，车厢内洋溢着能登风情。座位之间的隔板采用的是源自江户时代初期七尾市田鹤滨町的田鹤滨几何形木格隔扇，上嵌轮岛涂（起源于石川县轮岛市的一种漆器名称——译注）漆板。



车内设有传统工艺品展台，简直是一座行驶的展馆



和仓温泉的知名餐厅“能登寿司之庄 信寿司”精心制作的“寿司御膳套餐”很受欢迎（车票，另加3050日元，需提前预约）。另外还提供“甜点套餐”（车票，另加2030日元，需提前预约）

列车在能登中岛站停靠约15分钟。在铁路养护车的专用轨道上，存放着一辆1986年“退役”的铁路邮政车“Oyu10”，能登里山里海号列车的乘客可以随意参观车厢内部。



“Oyu10”被称为“行驶的邮局”，是日本全国现存两辆铁路邮政车之一



车厢内部重现了当年邮件分类的场景。内设红色邮筒，将贴好邮票的明信片投入邮筒，会在加盖特殊邮戳后投递

从能登中岛站出发，穿过里山（与人类村落紧密相连的自然生态系统——译注），透过车窗，开阔的七尾湾尽收眼底。海景一直延续至穴水站，列车在沿途的三处绝美景点短暂停靠。



除四人卡座外，车厢内还设有面朝大海的观景座位



和煦的阳光照耀着海湾内的深浦渔港



“捕鲻鱼木架”立在波平如镜的海面上。这是一种守在木架上等待鲻鱼入网的传统捕鱼法



在七尾湾沿岸的大片湿地上，可以观察来此过冬的天鹅群

眺望着窗外宁静祥和的风景，迷迷糊糊快要睡着时，列车抵达终点站穴水站。

穴水站的冬季特色美食来自站内的牡蛎餐厅“热热亭”。这家餐厅是能登铁道公司的直营店，设在连接站台的天桥上，很有铁路公司的特色。店名果然名副其实，热乎乎的炭烤牡蛎价廉物美，很受欢迎。

人工养殖的牡蛎通常要生长两三年才能捕捞。牡蛎吃浮游生物，而七尾湾的浮游生物丰富，因此牡蛎生长迅速，只需一年即可上市。与养殖两三年的牡蛎相比，这里的牡蛎虽然个头小，但蛎肉却饱满鲜甜。



“热热亭”每年只在1月中旬至3月中旬的周末和节假日营业。一楼有26个座位，天桥上方有24个座位。只有能登里山里海号列车的乘客可以预订。※受新冠疫情影响，营业时间和菜谱有可能变更，或暂停营业

推荐游客从七尾站或和仓温泉搭乘观光列车前往穴水站，再从穴水站乘公交前往轮岛过夜，第二天乘公交回到穴水站，然后搭乘普通列车摇摇晃晃行驶至七尾站。“奥能登两日票”（3000日元）使用方便，可在两天内自由搭乘能登铁道列车和奥能登公交。

轮岛市以轮岛涂和早市出名，不过还是欢迎大家顺便前往“白米千枚田”游览一番。从轮岛站前搭乘公交，约20分钟即可抵达。

小块梯田层层叠叠，沿山麓倾泻而下，绵延至日本海。秋季金黄色的稻穗摇曳，冬季白雪皑皑，游客在这里可以欣赏到四季美景。2011年，“能登里山里海”成为日本最早入选世界农业遗产的景点，几何形梯田美景是这里的标志性景观。



在面朝大海的约4公顷斜坡上，层层叠叠分布着1004块小梯田。最小的梯田只是一个边长50厘米的四方形。因为农业机械无法进入，所以这里至今仍在进行人工插秧割稻（图片：PIXTA）



每年10月下旬至3月上旬，这里都会举办由2.5万盏太阳能LED路灯点缀的彩灯活动“畦之煌”（Aze no Kirameki）

从轮岛返回的路上，如果乘客想欣赏七尾湾的夕阳美景，可以在七尾站的前一站和仓温泉站下车。朝着温泉街步行20分钟左右，便可抵达位于海边的汤足公园内的免费足浴点“妻恋舟之汤”。游客可以放空身心，眺望松林前方的能户岛和被夕阳染成绛红色的温泉街，消除旅途疲劳，享受片刻幸福时光。



回程时，搭乘逢站必停的普通列车。秋冬时节的夕阳美景勾起人们的游兴



为了预防新冠疫情蔓延，能登里山里海号列车目前只在周末和节假日运行。七尾站发车时间为8点55分、12点30分、15点32分。穴水站发车时间为11点、14点15分。需提前预约座位（如果当天有空位，没有预约也可搭乘）。七尾站至穴水站的车票价格为成人1350日元（车费及乘车整理券）。能登铁道观光列车预约中心咨询电话：0768522300

标题图片：能登里山里海号旅游列车行驶在日本的原风景一望无垠的奥能登。车体的深蓝色代表日本海的颜色。抛光后的车身熠熠生辉，宛如能登地区特产的黑瓦（能登瓦）

图片：除署名图片外，均由能登铁道公司提供

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