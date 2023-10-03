搭乘能登里山里海号列车，游览奥能登秋冬美景
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能登半岛几乎位于日本列岛正中间，如弯曲的左手拇指般向日本海突出延伸。西岸和东岸风景各异，西岸奇岩峭壁连绵不绝，而被称为“内浦”的东岸则是一条平静的海岸线。
能登里山里海号列车沿着东岸的七尾湾缓缓行驶。浮在海面上的能登半岛宛如一个盖子，覆盖在湖面般风平浪静的七尾湾上。从七尾站到穴水站，行驶时间约为1小时，比逢站必停的普通列车要多花费20分钟左右。
能登里山里海号列车的外观是象征日本海的深蓝色，车厢内洋溢着能登风情。座位之间的隔板采用的是源自江户时代初期七尾市田鹤滨町的田鹤滨几何形木格隔扇，上嵌轮岛涂（起源于石川县轮岛市的一种漆器名称——译注）漆板。
列车在能登中岛站停靠约15分钟。在铁路养护车的专用轨道上，存放着一辆1986年“退役”的铁路邮政车“Oyu10”，能登里山里海号列车的乘客可以随意参观车厢内部。
从能登中岛站出发，穿过里山（与人类村落紧密相连的自然生态系统——译注），透过车窗，开阔的七尾湾尽收眼底。海景一直延续至穴水站，列车在沿途的三处绝美景点短暂停靠。
眺望着窗外宁静祥和的风景，迷迷糊糊快要睡着时，列车抵达终点站穴水站。
穴水站的冬季特色美食来自站内的牡蛎餐厅“热热亭”。这家餐厅是能登铁道公司的直营店，设在连接站台的天桥上，很有铁路公司的特色。店名果然名副其实，热乎乎的炭烤牡蛎价廉物美，很受欢迎。
人工养殖的牡蛎通常要生长两三年才能捕捞。牡蛎吃浮游生物，而七尾湾的浮游生物丰富，因此牡蛎生长迅速，只需一年即可上市。与养殖两三年的牡蛎相比，这里的牡蛎虽然个头小，但蛎肉却饱满鲜甜。
推荐游客从七尾站或和仓温泉搭乘观光列车前往穴水站，再从穴水站乘公交前往轮岛过夜，第二天乘公交回到穴水站，然后搭乘普通列车摇摇晃晃行驶至七尾站。“奥能登两日票”（3000日元）使用方便，可在两天内自由搭乘能登铁道列车和奥能登公交。
轮岛市以轮岛涂和早市出名，不过还是欢迎大家顺便前往“白米千枚田”游览一番。从轮岛站前搭乘公交，约20分钟即可抵达。
小块梯田层层叠叠，沿山麓倾泻而下，绵延至日本海。秋季金黄色的稻穗摇曳，冬季白雪皑皑，游客在这里可以欣赏到四季美景。2011年，“能登里山里海”成为日本最早入选世界农业遗产的景点，几何形梯田美景是这里的标志性景观。
从轮岛返回的路上，如果乘客想欣赏七尾湾的夕阳美景，可以在七尾站的前一站和仓温泉站下车。朝着温泉街步行20分钟左右，便可抵达位于海边的汤足公园内的免费足浴点“妻恋舟之汤”。游客可以放空身心，眺望松林前方的能户岛和被夕阳染成绛红色的温泉街，消除旅途疲劳，享受片刻幸福时光。
标题图片：能登里山里海号旅游列车行驶在日本的原风景一望无垠的奥能登。车体的深蓝色代表日本海的颜色。抛光后的车身熠熠生辉，宛如能登地区特产的黑瓦（能登瓦）
图片：除署名图片外，均由能登铁道公司提供
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