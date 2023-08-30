祇园祭、天神祭和神田祭：日本的三大赛会，为平息怨灵而举办的祭祀活动

Guideto Japan

日本的节庆活动众多，本系列中我们将按照类型每次选取其中3个最具代表性的活动为读者做一介绍。第一回是规模盛大且历史悠久的“日本三大赛会”及其令人脊背发凉的起源。

从平息怨灵的祭祀仪式演变为盛大节庆

京都的“祇园祭”、大阪的“天神祭”和东京的“神田祭”并称为日本三大赛会。它们是日本规模最大、历史最为悠久活动，其间可以欣赏到众多华丽的彩车、威严的神轿（即神灵乘坐的轿子——译注），亦能看到自古流传至今的曲艺表演。由于它们都在大城市举办，因此每年会吸引数十万乃至上百万名观众。

有趣的是，这三大赛会有着一个共同点，即它们都起源于“平息怨灵”的祭祀仪式。怨灵是指死于非命之人的灵魂因生前的怨恨未了，而为现世带来灾难的存在。为了平息菅原道真和平将门这两个强大的怨灵，天神祭和神田祭分别将它们供奉为神灵。祇园祭供奉的则是会给人们带来灾难的凶神“牛头天王”，人们希望借助其强大的力量来驱散其它恶灵。

供奉怨灵和凶神是日本独特的信仰。尽管这三大赛会已经演变为华丽的盛事，但背后却隐藏着灾难频仍的灰暗历史。

京都“祇园祭”

（京都市东山区、中京区、下京区，7月1-31日）



高难度的“旋转彩车”。彩车车轮的构造无法直接转弯，因此人们在地面铺上竹片，浇上水，拉着彩车滑行完成转弯

“山矛巡游”是为期一个月的祇园祭中的最高潮。伴着名为“konchikichin”的祇园调（彩车巡游时的配乐——译注），34座装饰优雅华贵的山矛（一种彩车——译注）在盛夏的京都街头缓缓巡游。

7月17日的“前祭”是一大看点。早上9点，来自京都各町的23座山矛便会在四条乌丸路口附近集合。站在最前方的长刀矛上的孩童用长刀切断稻草绳，宣告巡游开始，现场随即响起热烈掌声与喝彩声。“旋转彩车”是巡游过程中最精彩的场面，人们拉着重达10吨、高度超过20米的山矛在十字路口处转弯，场面极为震撼。而在7月24日的“后祭”上，则有11座山矛参加巡游，其中包括装饰着金箔和纸、精美的纺织品及刺绣的大船矛等。

山矛不仅会在大道上巡游，也会经过狭窄的小巷，巷道两旁，传统的京都木屋鳞次栉比。人们将这些古老建筑中的艺术品、屏风及家具等摆在门面处和榻榻米客厅中展示，整个城市仿若一座巨大的艺术博物馆。



观看巡游的舞女们

然而，这道日本夏日的靓丽风景线，却起源于1100多年前平息怨灵的仪式。祇园祭始于日本贞观年间（859-877年），当时，不仅瘟疫肆虐，还发生了大地震，富士山等全国各地的火山也频频喷发。京都的人们认为这一系列异象是怨灵作祟，因此便在当时的天皇庭园“神泉苑”中立起66根长矛（代表日本当时的66个诸侯国），举行“祇园御灵会”，祈求瘟疫消散，灾难平息。



神泉苑的“剑矛”。矛是引领神轿巡游的祭器，相传这就是祇园祭上山矛的原型

祇园御灵会上，人们抬着牛头天王的神轿，从八坂神社（当时称为祇园社）出发，开始巡游。牛头天王源自印度，被认为是引发疫病的神，后与日本古代的凶神素盏鸣尊相融合，吸引了大量信众。后来，对牛头天王的信仰传至全国，祇园祭也逐渐普及开来，到了夏季，全国各地都会举办盛大的活动。

大阪“天神祭”

（大阪市北区，7月24-25日）



“催太鼓”表演是最大的看点之一

平安时代学者菅原道真（845-903年）被尊为“天神大人”，供奉菅原道真的天满宫、天神社和菅原神社在全国共有超1.2万座。其中，大阪天满宫历史悠久，早在1000多年前便开始在7月24日菅原道真的忌日和次日举办天神祭。

天神祭主要围绕三场活动展开。在24日早上的“矛流仪式”中，神童乘船至堂岛川中央，将神矛放到水中。人们将神矛漂流到的地方定为斋场，在此举行迎接神灵到来的仪式。

25日的“陆渡御”上，装饰有凤凰的神轿“凤辇”载着菅原道真之灵，在受神社庇佑的土地上巡游。而同日举行的“船渡御”则是天神祭上的规模最大的活动，大约100艘载有神灵的船只在河上穿行。当活动到达高潮时，5000发烟花冲上云霄，点亮大阪夏夜的天空。



船队上点燃的火焰与冲上云霄的供奉烟花为节庆活动画上句号

天神祭上，许多供奉给神灵的表演也是一大看点。“催太鼓”是戴着红色头巾的人们在彩车上一边摇动身体，一边豪迈地敲响太鼓的表演。此外，“龙舞”亦不可错过。这是一种吉祥之舞，舞者们和着韵律鲜明的曲调，扭动身体，模拟巨龙飞天的姿态。



充满异域风情的“龙舞”

热闹的天神祭最初是为平息菅原道真的怨灵而设。菅原道真出身于名门望族的学者之家，年纪轻轻便成为高官，一直升至朝廷中排行前三的右大臣。然而，他却因此遭其他贵族嫉妒，在左大臣藤原时平的阴谋下，被贬谪至九州大宰府。失意的菅原道真在郁郁寡欢中于901年去世。



在菅原道真的埋葬地建立的太宰府天满宫（福冈县太宰府市）

之后，藤原时平也在39岁时因病离世。皇宫则遭遇雷击，导致7人丧生，醍醐天皇倍感痛心，因此驾崩。此外，连日干旱，瘟疫肆虐，灾难接连不断，人们逐渐开始相信这一切皆因菅原道真的冤魂而起。

朝廷为了平息怨灵，在京都建立了供奉菅原道真的北野天满宫。同一时期，还重建了菅原道真在前往大宰府途中参拜过的神社，命名为大阪天满宫。随着时间流逝，人们恐惧的怨灵菅原道真逐渐变成与升迁、学问、曲艺、消灾等相关的神灵。如今，每到考试季，学生们就会到各地的天神大人面前祈求考试合格。

东京“神田祭”

（东京都千代田区、中央区，公历奇数年5月中旬的周六和周日举行）



载有平将门等神灵的凤辇。神社境内通往公共道路的路口是观赏巡游队伍的最佳位置

神田祭是神田神社的祭祀大典，与日枝神社（千代田区）的“山王祭”隔年交替举行。在江户时代（1603-1868年），神田祭和山王祭的巡游队伍还会进入江户城内，连将军也会前来观看，因此亦被称作“天下祭”。

神田祭的第一天是“神幸祭”，神田神社供奉的三大神灵(*1)分别乘坐各自的凤辇进行巡游。巡游队伍还包括大鲶（相传地震因大鲶引起——译注）和酒吞童子（一种强大的妖怪——译注）的巨大彩车，场面热闹非凡。神社庇佑的地域范围广阔，巡游距离可达20公里。由于需要整整一天的时间，所以建议观赏时一边参照路线引导图，一边移动。

到了周日，也就是第二天，来自周边108个町的约200座大小神轿从早到晚依次进入神田神社，再现江户时代的热闹氛围。神田须田町的女神轿（指全部由女性抬着的神轿——译注），华美艳丽又气势十足，很受观众欢迎。最后，最大的江户神社千贯神轿进入神社，庆典进入尾声。



被称为“女神轿元祖”的须田町中部町会(*2)的神轿

在三大神灵中，被称为“三之宫”的是平安时代关东地区的豪族平将门（903-940年）。平将门自称“新皇”，力图实现关东地区独立。虽然被朝廷认定为反贼，但他驱逐了都城派来的恶官酷吏，因此得到了饱尝苛税之苦的老百姓们的支持。然而，在起义不久后，平将门便被讨伐军用箭射中额头而战死。

平将门的首级最初被留在京城的河滩上，但据传说，他的头为了寻找被斩断的身体，飞向了东国。关于东国的位置诸说纷纭，不过，最为著名的是位于东京首屈一指的办公区——大手町一隅的“将门首级塚”。14世纪时，该地区爆发瘟疫，人们害怕是平将门的怨灵作祟，因此将平将门请入神田神社并进行供奉。

平将门的怨灵甚至也成为了现代都市传说。昭和时代（1926-1989年——译注）初期，当政府准备拆除首级塚建设大藏省临时办公楼时，有14名相关人员死亡。二战后，驻日美军准备在这块土地上施工时，也发生了死亡事故。在如今的神田祭上，神幸祭巡游队伍会在首级塚前停下，由神职人员献上祈祷。

日本三大赛会亦被称为“日本三大镇怨祭典”。在了解其背后的怨灵传说后再前往观赏，方能触及日本传统节庆的部分内核。



在平将门首级塚前举办的祭祀仪式

图片：芳贺Library

※文中所列的节庆时间均基于往年日程

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