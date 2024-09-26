舞蹈巡游，伴着民谣和奏乐闪亮登场

Guideto Japan

日本的赛会活动众多，本系列专题我们每次将按类别选取其中最具代表性的三项进行介绍。本篇是众人列队边走边舞的舞蹈巡游。

统一着装和动作的巡游表演

盂兰盆舞是日本夏季的一项传统活动，人们跟着乐曲和伴奏，统一动作，尽情载舞。虽然一般是手拉手围着高台跳舞，但也有不少是行进式的舞蹈巡游。

舞蹈巡游中，表演者按照几个规定的舞蹈动作，从出发地一直跳到终点。舞者伴着各地特色民谣，身穿特色服装在街上边走边舞，充满地域风情。各地的舞蹈巡游中，有三个让人印象尤为深刻，在此介绍一二。

富山“欧瓦拉 风之盂兰盆节”

（富山市，9月1日-3日）



舞者不言，脸也被斗笠遮挡，但紧绷的指尖流转出情绪万千

“当雪洞灯点亮，胡琴声响起，风之盂兰盆节，夜色渐深。”

这是日本作家高桥治的小说《风之盆恋歌》中的一段，生动地描写了这个节日的情景。

从JR高山本线的越中八尾站出站往南走，会看到井田川对岸的斜坡上砌有石墙，石墙上方有坡道蜿蜒而上。特别是处于高地的八尾町诹访町，石板铺就的道路两侧，别具特色的住宅鳞次栉比，这里还入选了“日本道路100选”。赛会活动的举办场所，便是有八尾町老街区之称的10个地区，以及站前的福岛地区。



一到傍晚，坡道边的“雪洞灯”一齐点亮

虽叫风之盂兰盆节，但它却不是盂兰盆节期间的活动。这里将换季时节称为“盆”。尤其是立春之后的第210天，大概是9月初，被称作“二百十日”。这时风力大台风多，当地人希望待收割的水稻不遭灾害，有个好收成，所以三百年来一直用舞蹈来祈祷。

老街区人口仅约2000人，但为期3天的赛会活动要接待20万人以上的游客。为了活动气氛不遭破坏，当地对观光有严格规定，如不得从舞蹈团体前方横穿而过、不得离开步行道、不得使用闪光灯等。换言之，游客只需在夜幕中屏气凝神、静静观看表演即可。



没有街灯，只有雪洞灯在黑暗中浮现



在苦情歌的伴奏下男女舞者跳起双人舞

夕阳西下，游客不断增多，耳边传来日本传统乐器三味线的声音。各条街上，数十位身穿夏日和服的男女舞者边走边跳，女舞优雅，男舞豪放。街角广场上，男女双人舞表演，充满激情，夺人眼目。

舞者后方紧跟着歌手和演奏者，三味线声中，胡琴响起，如歌如泣。乐器高亢的音色，让独具风情的街道和绚丽的舞姿融为一体，美不胜收。



三味线和胡琴的音色衬托出舞蹈之美



舞者仅限于本地25岁以下的未婚人士

晚上11点左右，跟团的游客散去，只留下少许看夜场的人，街头的喧嚣戛然而止。这时，舞者们摘掉斗笠，再次登场。一张张素颜，青春烂漫，让人很难和刚才艳丽的舞姿联想到一起。对于熬到第二天早上的外地人来说，能见到舞者的另一张面孔，也是值了。

在各个街道，舞者们选择合适的时间进行表演，活动一直持续到凌晨。等游客登上返程的首班列车，福岛地区的舞者还会在站台跳舞送别。



舞者跳舞送别登上首班列车的游客

德岛“阿波舞”

（徳岛市，8月12日-15日）



不同团体会呈现不同的表演内容，游客可尽情欣赏舞者精心编排的舞蹈

阿波舞起源于1586年，当时为庆祝德岛城竣工，人们不拘虚礼，尽情欢跳了三天。该舞后与祭祀祖先的盂兰盆舞相结合，演变为边走边舞的行进式舞蹈表演活动，现如今它以日本最富活力的一大赛会活动而为人熟知。

乘坐日本铁路公司（JR）的列车在德岛站下车后，三味线的声音传入耳中，令人顿时充满了对阿波舞盛典的期待。前来参观的游客有100万人，相当于德岛市人口的四倍。市区特别设置了长100米到120米的跳舞场地，以及可容纳大量观众的收费和免费表演场地共4处，路上也随处可见会场。活动持续4天，期间整个城市都洋溢着节庆气氛。

德岛市共有1000多个被称为“连”的舞蹈团体，每个团体有20到100位成员。在收费的舞蹈表演场地，演出从每天下午6点到晚上10点，舞艺高超的知名舞蹈团接连登台，表演独具创意的舞蹈。



三味线、横笛、钲鼓、太鼓等奏乐助兴

演出开始，在一阵热闹的乐器演奏后，头戴斗笠的女性舞者伴着传统民谣登场。民谣歌词颇有喜感——“跳舞的傻瓜，看戏的傻瓜，既然都是傻瓜，那就一起来跳舞傻乐吧”。优美的手舞加上色彩艳丽的夏日和服，格外光彩夺目。接下来是男舞者们屈膝矮身，豪放起舞。无论男女，脸上都露出明媚的笑容，令人印象深刻。



男女老少都来表演舞蹈

压轴表演是南内町表演场地的“总舞”，有14个舞蹈团约1000人登场。道路两旁设有观众席，舞蹈团在观众的夹道围观下，接连登场，边舞边走，像海浪般向前行进，欢乐沸腾的氛围不亚于巴西里约热内卢的狂欢节。



压轴舞蹈盛大上演，将活动气氛推向高潮

山形“山形花笠节”

（山形市，8月5日-7日）



自1963年首次举办以来，“正调花笠舞 薰风最上川”一直是必跳舞蹈

花笠舞，因为跳舞时高举红花装饰的斗笠，也被称为红花舞。伴随着当地传统民谣《花笠音头》的节拍，爽朗的吆喝声“Yassho，Makasho”响起，洋溢着对家乡的热爱。

山形花笠节为期3天，约160个花笠舞舞蹈团齐聚一堂，展露身手。“传统花笠舞保存会”率领1.4万名舞者，在长达1.2公里的繁华街道边走边舞。盛装巡游从傍晚开始，持续3个多小时。



伴着赞美家乡风物的民谣，舞者们献上精彩舞蹈，动作整齐划一

花笠节的起源要追溯到大正时代。花笠舞的伴奏歌曲最早是挖蓄水池时为统一节奏而唱的打夯歌。为庆祝工程完工，人们配合打夯歌编排并表演了斗笠舞。60年前，花笠舞变成舞蹈巡游的形式，发展为热闹的赛会活动。

花笠舞的传统舞蹈叫作正调，和伴奏歌曲一样，表现了对美好大自然和生产生活的赞美。正调有俗称“女舞”的“薰风最上川”和俗称“男舞”的“藏王晓光”两种，前者有日本舞蹈的风格，后者动作豪放。

花笠舞源自尾花泽地区，那里流传的转笠舞也不容错过。转笠舞融入了舞蹈源头即土木作业的动作，同时还会翻转大斗笠，极具动感。各个舞团在表演时，除经典动作外，还会加入富有创意的动作，增添了赛会的欢乐气氛。



尾花沢市“尾花泽花笠节”现场（8月27日-28日）

花笠上装饰的假花，其原型是由红花花瓣加工而成的一种染料，名为“红饼”。山形县的县花、山形市的市花都是红花，是栽培历史悠久的特色植物。

红花栽培始于室町时代末期前后。最上川流域的气候和土壤适宜红花种植，鼎盛时期其产量曾占据日本全国的近半壁江山。尤其是地处山形县北部内陆的最上地区的红花，从它提取的染料被制成极品口红，其价值一度比肩黄金。曾为本地带来繁荣的红花，如今也是山形人的骄傲。



山形的象征——红花。红色染料从一朵红花只能提取极少量，所以很珍贵

※文中所列的赛会时间均基于往年日程

图片：芳贺Library

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