火祭：熊熊烈火，净化身心

Guideto Japan

日本的赛会活动众多，本系列专题我们每次将按类别选取其中最具代表性的三项进行介绍。此次介绍的是以熊熊大火为“主角”，极具震撼力的三大火祭。

以火净身，向神明祈愿

山形县的羽黑山、月山、汤殿山统称为“出羽三山”，是山岳信仰的圣地。开山1400年来，这里一直举行山伏(*1)入门修行仪式“秋峰入”。我也曾在出羽三山神社修行并被授予“阳晃”这一山伏名。

为期七天的修行开始前，修行导师向我们传授心得：“人只要活着就有罪孽，就是不洁的。（你们）先在此落入地狱，边净化边成为人，再向神佛靠近。”在山中修行期间，我们吟诵山伏的歌，接受神圣的瀑布流水的击打，以此净化罪孽和污秽。修行的最后一场仪式，是在堆积如山的熊熊燃烧的护摩木中举行的。就这样，经受过水和火的净化，修行者才被允许向神明祈愿。

通过修行，我切实地感受到，若要靠近神圣事物，必须先净化自身。此外，火祭还有驱邪、净身、祈福的作用。在为数众多的火祭中，我想为大家介绍三个让我尤为感动的火祭。

那智扇祭（熊野那智大社年度祭祀活动）

（那智胜浦町，7月14日）



燃火净化那条有133级石阶的参拜道

“那智瀑布（那智御泷）”自古便是山伏修行的圣地，庄严磅礴，落差达133米。人在瀑布下仰望，心中充满神圣感。瀑布下的水潭被称为“御泷本”，据传在太古时期，有12尊圣灵降临此地。317年，这些圣灵被供奉于那智山半山腰的熊野那智大社。人们还在水潭处修建了祀奉瀑布的别宫——飞泷神社。

每年，人们举办“那智扇祭”迎接这12尊圣灵回归飞泷神社。祭典当天，在下午2点举办的“御火行事”上，人们将12尊圣灵分别迁入12顶形似瀑布的神轿（扇神舆），沿着参拜道拾阶而下，朝水潭行进。



水潭边，12顶形似瀑布、高6米的细长型红色“扇神舆”列队而立

参拜道须先用瀑布的清水净化，再以12根点燃的大火把烧尽一路邪气。人们画圈似的晃动着噼里啪啦燃烧的火把，为神轿开路。即使是在白天，参拜道也很幽暗。明亮的火焰舞动，将祭典推向高潮。



神社的最高神官“宫司”用扇子拍轿的“扇褒”仪式结束后，人们将神轿立在水潭边

那些举火把的人到了水潭边，就手持扇子跳起祈求丰收的“御田割式”“那瀑舞”等舞蹈，颂扬瀑布。在仪式中，连围观者都能感到自己得到净化、神清气爽。



用柏木制作的大火把每根重50千克。火把熊熊燃烧，令人震撼，因此“那智扇祭”又被称为“那智火祭”

鬼夜

（久留米市，1月7日）



用竹子和杉树叶等制作的火柱直径达1米，长达13米，重达1.2吨

“鬼夜”火祭源于这样一个传说：368年1月7日，玉垂命在黑夜里用火把照明，找到了为非作歹的盗贼樱桃沈轮并取其首级烧掉。自那以后的1600多年里，大善寺玉垂宫一直在年初举办祭典，以求除厄消灾、年年幸福。人们通过“鬼夜”火祭驱逐那些隐藏在黑夜里的恶鬼，故又被称为“驱鬼（追傩）”仪式。



在寒冷的冬夜，成群年轻人穿着兜裆布精神抖擞地走向河边

晚上8点，活动负责人员率先举着两只火把，到搭建在神社前河边的“汐井场”施行禊祓。接着，众多裸身年轻人冲进汐井场净身，而后奔向神社大殿。

晚上9点，随着第一声钟声响起，祭典会场灯熄火灭。神官用除夕夜打火石点燃的御神火“鬼火”同时点亮6根火柱。几百名年轻人用橡木棒撑起熊熊燃烧的火柱，齐声吆喝着“oisa、oisa”，顶着飞溅的火星，在神社境内缓步前进。整个场面就像是一个火焰漩涡。当活动达到高潮时，隐身四周的鬼在夜色的掩护下前往汐井场施行禊祓，然后回到神社大殿。至此，火柱熄灭，祭典结束。



小小的御神火燃起熊熊大火。据说，火星掉在身上寓意着无病无灾

天狗火渡（美国神社的年度祭祀活动）

（积丹町，7月4-6日）



宛如天狗自火焰而出，现身外界。我正是因为在社交媒体上看到了这令人震撼的一幕，才赶赴当地拍摄的

每年7月，在北海道的美国神社举办一年中最重要的一次祭祀活动。那天，引路神“猿田彦”便会现身。猿田彦鼻梁高挺、满脸通红，因此被人们敬为“天狗大人”。猿田彦能驱除世间一切邪恶，护佑渔民航海安全、渔业丰收。

白天，天狗带着神轿四处巡街，人们必须恭敬相迎。如果天狗发现有人站在高处观看或将衣物晾晒在屋外，就会用扇子一指，无声地指责对方无礼。紧接着，随行人员就会跑过去撒盐去秽。



天狗的木屐高20厘米，只有一根屐齿

临近夜晚，人们在神社境内用木屑堆出几座小山。这里是5日和6日晚上7点举行火渡仪式的会场。仪式上，天狗和神轿穿过火堆，烧尽在巡街过程中汇集的所有邪气和污秽。有人认为这个仪式源于修验道的“火渡”修行，但这并非定论。

天狗绕着火堆缓步而行，在这期间，木屑越堆越多。待火势变大，天狗便一口气穿过火堆。如此反复三次。不过，火势瞬息万变，给人按下快门的机会并不多。接着，神轿也穿火堆净化，然后进殿，祭典就此结束。

此时正逢积丹海胆捕捞解禁。火祭的成功举办意味着海胆大丰收。在这里，大家可以品尝到新鲜的海胆盖浇饭，其价格远低于岛外各地。推荐大家在修行等吃素期结束，恢复正常饮食后吃吃看。



神轿穿过火堆后，整个仪式结束

※文中所列的赛会时间均基于往年日程

图片：芳贺Library

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