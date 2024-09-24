相扑角力，献给神明的传统武艺比赛

Guideto Japan

日本的赛会活动众多，本系列专题我们每次将按类别选取其中最具代表性的三项进行介绍。本期是日本各地通过“相扑”来祭拜神灵的传统赛会。

“国技”相扑，起源于神圣仪式

相扑被誉为日本的“国技”，其历史源远流长，在《古事记》（712年成书）的让国神话(*1)中，相扑是神明之间“角力”的一种方式。而《日本书纪》（720年成书）则记载了被视为相扑力士鼻祖的野见宿祢在第11代天皇垂仁面前进行相扑并取得胜利的事迹。此后，从奈良时代到平安时代，天皇观战相扑逐渐成为一种宫廷仪式，它不仅是一种娱乐形式，更是通过一决胜负来占卜丰年或歉岁的神事。

在进入比赛场地“土俵”后的入场仪式上，相扑力士会踏起一种名为“四股”的步伐，高高抬起一侧的腿，用力踩在地面上。这种步伐起源于平安时代阴阳师的咒法“反閇”，在天皇或贵族外出前，阴阳师一边念诵咒语一边用脚踩踏大地，驱赶潜伏在地下的恶鬼。演变成“四股”后，其动作变成了高抬腿，反閇的含义也逐渐淡化，但依然表示土俵是请神降临的神圣场所。

平安时代末期，随着源氏和平氏两大武士家族的崛起，相扑逐渐被赋予了武术的色彩。到了太平盛世江户时代，相扑成为一种表演，很受人们欢迎。当时，以筹集寺庙和神社修缮费为名义的“劝进相扑”在全国广泛举行，这也是现代大相扑(*2)的源头。

时至今日，在大相扑赛事及各地的相扑大会上仍然会举行“土俵祭”仪式，即在土俵中央挖一个洞，将酒、米、昆布、鱿鱼干、香榧子等供品放入其中，以求比赛顺利、国家太平、五谷丰登。相扑不仅是日本国技和大众娱乐，它也作为一种祭神仪式传承至今。下面介绍的是日本三大相扑赛会，就保留了浓厚的祭祀文化色彩。



每当长崎市高滨八幡神社秋季大祭临近时，人们就会在举办相扑仪式的土俵上供奉酒、洗净的米、盐以及飞鱼肉等供品，以求神灵降临

爱媛县大山祇神社，御田植祭和拔穗祭

（今治市，农历五月初五、农历九月初九）



身材魁梧的相扑力士被看不见的对手摔了出去

大山祇神社位于濑户内海的大三岛上，这里世代传承着一种特别的仪式，名为“一人角力”。虽然起源不明，但与其相关的记载可以追溯到1364年，是一种非常古老的祭神仪式，每年分别在初夏的御田植祭和秋天的拔穗祭上各举行一次。

出战的力士只有一人，被称为“一力山”。他与看不见的对手在土俵上进行相扑比赛，时而受到压制，时而奋起反击，有时甚至会被看不见的对手掀翻倒地。尽管画面很有幽默感，但其实，这是一场与稻米精灵的较量，其胜负结果预示着当年农作物的丰收与否。

比赛分为三局。首局，精灵将一力山推出土俵，获得胜利。第二局，力士在土俵边顽强抵抗，终于取胜。第三局战况激烈，最后，精灵使出一招漂亮的必杀技，将力士抛向空中，赢得了最终的胜利。

相扑仪式结束后，岛上的少女们会到种植着供奉给神的稻米的“斋田”中举行仪式，御田植祭时插秧，请刚刚赢了相扑、心情愉悦的稻米精灵保佑今年是个丰收年；拔穗祭时则进行收割，向神灵表达丰收后的感恩之情。



御田植祭上，16名头戴象征幸运的红白两色装饰折纸的少女在田中插秧



拔穗祭上，拔穗少女们身穿与春天插秧仪式相同的服饰，割下成熟的稻谷，并将收获的第一批稻谷供奉于神前

长崎县高滨八幡神社，秋季大祭

（长崎市，9月23日）



伴着赞颂家乡的歌谣“相扑甚句”（甚句：日本传统歌谣的一种形式——译注），力士们围成一圈跳起了舞

位于长崎半岛尽头的长崎市高滨町可谓“相扑之城”，在这座小城，几乎所有男性都会参加相扑比赛，甚至拥有自己的力士名。在被当地人称为“高滨kunchi”的高滨八幡神社秋季大祭上，人们举办相扑比赛，祈求五谷丰登、家人平安。



身穿相扑兜裆布的孩子们，敲着系在绿色竹竿上的太鼓行进。在北九州，人们把秋季的祭神活动称为“kunchi”

节日前一天，小城中回响起太鼓声，宣告节日即将拉开帷幕。腰缠装饰兜裆布的孩子们敲着太鼓在街上游行，居民们则微笑着喜钱发给孩子们，满怀关爱地地注视着他们。



家人为孩子们的相扑比赛加油呐喊

到了节日当天，早上先举行神轿游行，晌午过后，相扑比赛正式拉开帷幕。小学以下儿童参加的是“第33场供奉相扑”，此时，参赛者的家人们会集体出动，为其加油助威，而裁判的即兴解说也为比赛增添了不少趣味。随后，青年力士们在土俵上围成一圈，伴着七五调(*3)的甚句，跳起“相扑舞”。站在土俵中央的歌者嗓音高亢，周围的相扑力士们则以低沉粗犷的声音应和，现场充满了古朴神秘的气氛。



不到一岁的婴儿登上土俵，身上带着许多喜钱袋

“哭泣相扑”是最不能错过的环节之一。婴儿进入土俵，而力士则在婴儿面前一边喊着“Dosukoi、Dosukoi”，一边踏着四股步，婴儿中气十足的哭声响彻全场。人们相信，哭声越大，寓意着孩子们越能够健康成长。

最后是“割相扑”比赛，东西(*4)两个阵营的三役——大关、关胁和小结(*5)分别登场，展开竞技。自诩力大无穷的力士们一决胜负，现场观众热血沸腾，场面十分壮观。



“割相扑”是顶尖高手之间的激烈角逐

石川县唐户山，神事相扑

（羽咋市，9月25日）



参加相扑的力士们踏上土俵。他们身穿后援会提供的装饰兜裆布，表演相扑甚句

位于能登半岛根部的羽咋神社（石川县羽咋市）供奉着镇守这方土地的垂仁天皇皇子“磐冲别命”。相传，磐冲别命喜爱相扑，因此在他的忌辰——每年9月25日这一天，人们都会举行相扑比赛。自古以来，每到这一天，周边地区的力士们便齐聚一堂，开展力量比拼。

比赛场地位于神社以南约1公里处的唐户山相扑场，据说，这里是日本最古老的户外相扑场。这场相扑以“无水、无盐(*6)、无等待”为特点，节奏非常紧凑，总计约进行50场比赛。



相扑的土俵位于碗状洼地中央，四周的斜坡成为天然的观赛席

比赛从下午5点半左右开始，首先是小学生们的“相扑训练赛”，接着是初中以上选手参加的“相扑淘汰赛”。到了晚上8点左右，篝火燃起，为供奉神灵而举行的相扑正式开始。人们先是为神灵献上太鼓表演，演唱相扑甚句，然后，比赛按顺序逐一进行：“前弓赛”决出小结级别选手，“中弓赛”决出关胁，最后是角逐大关的“奥弓赛”。

在这里，力士并不像大相扑那样分为东、西两组，而是根据选手的出身地划分阵营。以位于羽咋市的海湾邑知潟为中心，南边的加贺和越中地区称为“上山”，北边的能登地区为“下山”。上山和下山各需推选一名大关候选人。过去曾担任大关的师傅们会在节日开始前一个月，根据相扑技术、人品以及对赛会活动的贡献程度等标准进行选拔。成为大关候选人是一项莫大的荣誉。由上百人组成的当地后援会将为力士们提供支持，制作豪华的装饰兜裆布和应援旗，并为力士们加油呐喊，直到决出胜负。



“奥弓赛”上，双方扭在一起，进行激烈角逐

决出小结和关胁后，篝火烧得更旺，此时，就要迎来最重要的大关决胜战了。不过，按照传统，比赛结果总是双方同时出界，经过一番争论后，裁判会宣布比赛平局，最终诞生两名大关，皆大欢喜。

比赛结束后，两名新大关会被各自的队友们抬起，前往羽咋神社报告胜利。次年，他们就会成为师傅，培养年轻力士。如此循环往复，这项古老的相扑活动得以代代传承至今。



两名新大关以骑马作战的姿势被队友们高高抬起，在街上游行

※文中所列的赛会时间均基于往年日程

摄影：芳贺Library

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。