来访神：头戴面具身穿奇装异服的福神

Guideto Japan

日本的赛会活动众多。本系列专题我们将按照类型每次选取其中3个最具代表性的活动介绍给读者。本文将介绍装扮稀奇古怪的来访神下凡，为人们祈福，带来幸福。

神灵在重要节日来访

日本人一直相信神灵会寄居在家宅、神社和大自然等各种地方并守护众生。有些神灵在季节交替时来访。比如在正月里，人们会摆上门松，召唤另一个世界里的神灵。这些神灵有一个共同点，就是人们看不见其真容。

不过，也有不少神灵在下凡时依附在人体内。这些神就是“来访神”，他们在重要节日现身，给人们带来祝福后便离开。本文将介绍三个地区的这种传统活动，它们因来访神佩戴独特面具、身穿奇装异服而广为人知。

秋田县，男鹿生剥鬼节

（男鹿市，12月31日）



带獠牙的鬼面各地区都别出心裁

在冬季多雪的秋田县男鹿半岛，到了大年夜（日本大年夜是公历12月31日——译注），面目狰狞的鬼神“生剥鬼”就会出现。他们穿鞋入室，在地板上跺脚，一边挥舞着菜刀，一边大声喊道：“有没有爱哭包？”与此同时，他们还追赶那些大哭着四处逃窜的孩子，一把将其抱起。

“总之很可怕。从远处传来‘嗷——’的声音，喊叫声离我家越来越近。当生剥鬼进屋时，我已经陷入了恐惧的深渊。”一名当地人如此描述自己小学时的经历。“你在好好上补习班吗？”“你把碟子摔破后，跟妈妈道歉了吗？”当时，被生剥鬼看穿自己心有愧疚，他震惊得说不出话来。上初中后，他终于知道那个生剥鬼原来就是邻家大哥，父母早已把自己的生活琐事告诉了这位大哥。进入高中后，则轮到他来扮演生剥鬼吓唬小孩儿了。



生剥鬼穿的衣服叫“Kede”，由当年收割的稻草编织而成。掉落在家里的稻草则被视为吉祥物

生剥鬼拿的菜刀不是凶器，而是用来消除火激红斑的工具。当地方言把火激红斑叫做“Namomi”。如果长时间窝在地炉或被炉边取暖，手脚上就会出现Namomi，所以Namomi被看作是懒人的象征。

生剥鬼（Namahage）一词源自“Namomihagi”（去除Namomi），是惩戒懒惰的神灵。恭迎生剥鬼的一家之主会款待对方，并为孩子辩护说：“我们家孩子学习都很用功，没有爱哭包。”生剥鬼挨家挨户拜访后，会在元旦第一声鸡鸣响起时悄然不知去向。



用酒水美食款待进屋的生剥鬼，以期获得赐福

一直以来，生剥鬼来访都是深受欢迎的年末活动，但如今却面临着传统文化灭绝的危机。现在，许多家庭以各种理由拒绝生剥鬼来访，比如，没有可以让生剥鬼进来的榻榻米客厅，穿鞋进屋会把家里弄脏，小孩子受到惊吓太可怜了，不想在观看红白歌会时被打断，等等。无奈之下，生剥鬼只好在玄关吼叫，或轻声训斥孩子后和他们一起唱歌，逗他们开心，变得越来越小心翼翼了。100户人家中只有几户还遵守着这一古老传统，实在是遗憾。



按照惯例，生剥鬼由未婚男性假扮，所以老龄化社区的人手不足问题十分严重

爱知县，奥三河花祭

（东荣町、丰根村、设乐町，11月-1月在不同地点举办）



人变成神的瞬间。戴上面具后，就会有一种神奇的力量附体

在爱知县、长野县和静冈县交界处的深山村落里，由于人迹罕至，近世（一般指安土桃山时代至江户时代，大致为1573-1868年——译注）以前修验道（山岳信仰与佛教等相融合的日本宗教——译注）的信徒带来的民间表演艺术以古老的形式被保存了下来，爱知县东部14个被统称为“奥三河”的地区举办的“花祭”便是其中之一。

这里举办的花祭并非庆祝释迦牟尼诞辰的佛教活动，而是当地独具特色的神乐舞表演。花祭以前是农历11月举办的冬至活动，如今，从11月到次年1月在奥三河各地区分别举办。在白昼最短的冬至，人的精力会减弱，因此，需要注入神的仙气。



来自全国的神灵聚集在热气腾腾的炉灶上，人们用充满神圣力量的热水沐浴，以恢复精力

举办花祭时，人们在“土间”（没有铺地板的土地房间——译注）设置炉灶并烧水。在笛声和鼓声的伴奏声中，彻夜为神灵献舞。

凌晨4点左右，乐声突然变得低缓，神秘的气氛弥漫开来。这时，身穿鲜红衣服、手持大板斧的榊鬼威风凛凛地现身，身边有小鬼相随。据说，榊鬼是山神的化身，是该地区居民信仰的对象，被尊称为“鬼大人”。



鬼面具很大，重量超过5公斤。图为东荣町月地区的鬼面具。各地区的面具表情各异

榊鬼在炉灶前的地面上缓缓跺脚，以驱赶地下的恶鬼，继而挥舞着板斧制造骚动。在和主持活动的“花太夫”的问答中败下阵来后，他就变成了善鬼。然后，榊鬼挨家挨户地拜访，帮病人赶走恶鬼，为人们带来健康平安，最后回到冬季的大山里。



榊鬼踩在病人的患处以消除恶疾

冲绳县，祖纳节祭

（竹富町西表岛，从农历10月前后的己亥日起为期三天）



“Miriku”带领队伍走在海滩上

日本南部海域的亚热带岛屿西表岛2月就已进入插秧季，是日本最早开始插秧的地方。到了农历10月左右，收割季节结束，西表岛进入“稻农的年节”。在这个重要节日里，为了感谢当年的收成并祈求来年五谷丰登，西表岛西北部祖纳村落的居民会举办“节祭”，这一活动已延续了500多年。

祭典活动的第二天，一位名叫Miriku的神灵从海洋彼岸来访，赐予人们幸福。据说，这位来访神是两种信仰相融合的化身——对佛教中弥勒菩萨的崇拜以及冲绳当地对海神居住的世外桃源“Niraikanai”的向往。



在公民馆举办的仪式。镇上居民戴上鬼面以使神灵附体

Miriku附体在参加过仪式的居民身上降临岛屿。他身穿黄衣，面带微笑，在黑衣神女“Hudachimi”和新娘游行队伍“Anga”的陪伴下走向海滩，后面还跟随着笛子、鼓和三味线的伴奏队伍。

到达海滩后，伴随着舒缓悠扬的群岛地区民谣的节奏，Miriku举起指挥扇，走上看台座位。居民献上舞蹈和棒术等表演后，Miriku用祈福舞作为回礼向众人表示祝福，四周洋溢着神圣庄严的气氛。



Miriku身后是蒙着黑头巾的神女和新娘游行队伍

海面上有两艘小船进行一场又一场比赛。人们认为这些小船能带来新年的好运。姑娘们站在终点的海滩上，向小船挥手致意。Miriku欣赏表演直至日落时分，然后通过仪式重新变回原来的居民。



传统渔船比赛是祭典活动的一大亮点

※文中所列的赛会活动时间均基于往年日程

摄影：芳贺Library

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。