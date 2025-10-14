男人们的“攻防战”：火花四溅，惊心动魄

日本各种节庆活动中的“三大”

Guideto Japan

日本的赛会活动众多，本系列专题我们每次将按类别选取其中最具代表性的三项为读者做一介绍。本篇是传统的“攻防战”活动，飞溅的火花、冲入人群的神舆……，场面极为震撼。

按既定剧本展开的激战

所有向神明祭献的“战斗”，场面都魄力十足。如果只是普通的表演节目，那么可能会出现一些因危险被叫停的内容；但作为传统仪式，它们则受到珍视，并得以传承至今。

这类“战斗型”的传统活动，可分为争抢“福气”的“争夺战”型、以胜负占卜农业和渔业收成的“对战”型，彩车或神舆迎头对撞的“打架”型等几类。“打架型”仪式中，有的还把豪华彩车砸个稀烂，最后点把火付之一炬，更凸显了仪式活动的无常感。

“攻防战”型要提前安排好攻守双方，按照既定情节展开激战，胜负基本都是事先定好的。因按计划进行，攻防过程中很少有人受伤，大声应援的观众虽然都为参与者捏一把汗，但又莫名觉得安心。本篇介绍的是日本具有代表性的“攻防战”活动。

长野“道祖神祭”

（野泽温泉村，1月13日-15日）



人们向夫妻神像求良缘、求子

北信州的野泽温泉村是日本唯一一个以“温泉”命名的村落。这里有13处公共浴场，是历史悠久的温泉乡。虽然人口不到四千，但因为有高质量的粉雪滑雪场，到了冬天，近14万滑雪爱好者汇聚于此。每逢旺季中的小正月（1月15日），这里会举办一场看起来和温泉乡不沾边且有“日本最危险”之称的“道祖神祭”活动。

道祖神最早祭祀于村界和道路交汇点、山路顶点等地，求神保佑灾祸不进村落。后走进寻常百姓家，人们供奉它以求子、求顺产、保佑孩童健康成长。在野泽温泉村，除路边外，商店门前、旅馆和餐馆里随处可见这对夫妻双体的道祖神。

小正月的代表性活动内容是焚烧，人们把正月装饰物、新年写的第一幅字、上一年的护身符等已完成使命的吉祥物全都烧掉，有些地方也叫“Dondo烧”、“左义长”等。在东日本，有些地方会为道祖神举办祭祀活动，野泽温泉村因其激烈的火把攻防战而出名。



神官做完驱邪仪式后，神殿正式完工

活动第一天的1月13日，人们从山上运来神树和其它木材，从14日清早到15日白天用其搭建十多米高的巨大神殿，作为交战地。大家依旧沿用古老技艺，不用一钉一铆，通宵达旦地将木材悄然搭建成型。

神殿左右摆放高9米的木灯笼，为活动增添了色彩。按当地传统，上一年家里有长子出生的家庭会供奉一盏“初灯笼”，祈愿孩子健康成长。



攻防战上火花四溅

活动开始后，香客、孩童、成年人依次向气派的神殿扔火，试图点燃它。而神殿屋顶上有一群42岁的厄年男子坐镇，正面入口则有一群25岁的年轻人守护（日本人认为，男性25岁、42岁、61岁会犯太岁，称为“厄年”——译注）。年轻守护者打落进攻的火把，现场响起“加油，加油！”的助威声，为他们加油鼓劲。

大约1个半小时后，攻防战到了尾声，神殿的火势也逐渐增大。大家停战下场后，神社大殿连同初灯笼在大火中轰然倒塌。当地人认为熊熊烈火可以去除厄运，攻守双方一同庆祝活动圆满结束。第二天，村民们将燃烧后的灰烬带回家，用来保佑免遭火灾。



初灯笼和神殿一起烧成灰烬

佐贺“取追祭”

（伊万里市，12月第一个卯日的前一天）



饭团共833个，这一数字来自几百年前一场战斗的死者人数

在佐贺县西部的伊万里市二里町，腊月举行的祭神仪式“取追祭”也是激烈的火把攻防战。神原八幡宫附近的居民分成两队人马，年长者担任防守，年轻人负责进攻。为争夺用来祭祀神灵的新米饭团，大家激烈“交战”。据说，“取追祭”源于约700年前在南北朝战争中败北的武将为东山再起进行火中训练，后演变为祈求丰收的传统习俗。

活动当天，当地的男人们用糯米捏成833个祭祀神灵的饭团。入夜后，防守方将饭团装入名为“Tebo”的竹筐，用火把守护抬去八幡宫。进攻方则紧追其后，不断发起挑衅。



扛着巨大的火把上神社

进入神社地界后，进攻方浇上清水，对战开始。“有种就来啊！”“火攻过来啊！”在双方的挑衅声中，火把重重地撞击地面，激起火花四溅。在这漫天火星中，双方争夺饭团。据说，激战时猛烈摇晃竹筐，会使米粒中的精灵灵力大增。经过15分钟左右的争夺，最终年轻人夺到饭团，获得胜利。作为吉祥之物，饭团分发给当地居民，大家一同享用，以祈求健康长寿。



防守方无情地溅出火花退敌，进攻方则用杨桐叶扇走火星る

爱媛“今出大神舆”

（松山市，10月7日）



神舆在城里霸气游街一整天

爱媛县县厅所在地松山市的“松山秋祭”，是个出名的粗犷而豪放的活动，极具地方特色。当地人为祈求渔业丰收、五谷丰登，扛着神舆对撞或把神舆扔进河里。其中，市内西南部西垣生町的“今出大神舆”仪式上，渔业小镇脾气火爆的男人们分成被称为“家持”的壮年组和“若众”的青年组，展开激烈的神舆攻防战。

舞台是该地区的三岛大明神社和住吉神社。活动前一天傍晚有小型庆祝活动——“宵宫”，人们从三岛大明神社抬出两座大神舆，在神社地界内游行。壮年组扛年头老的神舆，青年组扛上一年的神舆。神舆如严重破损，需修理和新造，所以会提前半年开始准备。



神舆游街时，会有戴着鬼面的精灵“Daiba”现身，用竹棍敲打众人，赐福众人无病无灾

离开三岛大明神社的两座神舆在活动当天早晨到住吉神社请入神灵，之后游街10小时。行至各家门前，神舆开始剧烈摇晃，气势汹汹地向玄关闯去。即便房子遭到破坏，人们也认为那是神灵留下的吉祥痕迹，基本都放任不管。

到了夜晚，神舆队列在队首挂上灯笼，向住吉神社进发。先到神社的壮年组在神社鸟居严阵以待，等候青年组的到来。这之后是仪式的高潮部分，双方要进行三次攻防战。



“老爸加油——！”孩子在身后大声助威，青年组扛着神舆向前冲

“大家拧成一股绳，打起精神！大声吼起来！”组长给大家打完气后，青年组扛着神舆向鸟居发起“冲锋”。壮年组则大喝“决不让你们轻松进入神社！”，纷纷展开双臂，阻挡青年组闯入。神舆被掀翻在地，人仰马翻。男人们在这一瞬间热血沸腾。

神舆落地后，攻守交换。这次由壮年组扛着神舆，向鸟居全力发起进攻。守护的青年组则拼命将神舆推倒。持续两轮激战后，不管是先攻还是后攻的一方，神舆都被推倒一次。

进入第三回合，准备就绪的壮年组大喝一声“来啊！”，迎接青年组神舆的进攻。最终青年组抬着神舆穿过鸟居，至此胜负分明。壮年组通过激烈对战，向青年组传递“托付未来”的心愿。此刻，仪式已成，心愿传达，老少双方喜笑颜开。仪式将人心凝聚，而这一传统明年还会继续。



混战中人仰马翻，神舆也不幸免

※文中所列的赛会时间均基于往年日程

图片：芳贺Library

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。